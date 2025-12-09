Від кого залежить рішення щодо кредиту?

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає 24 Канал.

Дивіться також Угорщина зриває європейський план "Б" щодо використання заморожених активів Росії, – Politico

Глава держави розповів, що відправився до Брюсселя, де планує зустрітися з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та очільником Європейської Ради Антоніу Коштою, щоб обговорити питання "репараційного кредиту". Адже рішення щодо подальшого фінансування України залежить від європейських лідерів.

Володимир Зеленський Президент України Всі розуміють і поділяють нашу думку, що зрештою потрібне рішення, щоб заморожені активи Росії, яка руйнувала Україну і продовжує, працювали на Україну щодо відновлення або щодо озброєння, якщо війна не закінчиться.

Президент наголосив, що Україна розраховує на ці гроші, розраховує на транші.

Проте він не знає, чи зможе ЄС домовитися про" репараційний кредит" чи зрештою запропонує альтернативний варіант. За словами Зеленського, це залежатиме від єдності Європи та від того, чи вдасться переконати деяких скептиків, які ще залишилися.

Я впевнений, що буде вирішене це питання. Мені обіцяли лідери, вони розуміють, що Україна без цих грошей не зможе, а вже джерело цих грошей – це питання до Європи,

– підкреслив Зеленський.

Варто знати! Також окремо президент планує у Брюсселі зустрітися із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Чому Україні терміново потрібні кошти?

Швидке рішення ЄС щодо "репараційного кредиту" або іншого варіанту допомоги необхідне Україні вже зараз. Вона може вичерпати свої фінансові ресурси вже у І кварталі 2026 року, якщо країни Європи не дійдуть згоди щодо нової підтримки.

У документі Єврокомісії потреби України на 2026 – 2027 роки оцінюються у 135,7 мільярда євро.

Пропозиція Брюсселя використати заморожені російські активи дозволила б отримати позику на 140 мільярди євро, яка б покрила ці потреби, пише Reuters.

Щоб погодити надання "репараційного кредиту" Києву фон дер Ляєн готова навіть піти на кардинальні кроки. Нещодавно вона запропонувала ухвалити рішення про використання заморожених активів Росії більшістю голосів країн ЄС, а не одноголосно, щоб обійти можливе вето.

Варто знати! Цю пропозицію Брюсселя вважають ризиковою, адже вона порушить принцип одностайності ЄС у зовнішній політиці і, на думку, юристів призведе до судових позовів окремих держав проти ЄС.

Хто проти "репараційного кредиту"?