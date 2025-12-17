"Они хотят сделать нас слабыми": США могут расколоть ЕС из-за российских активов

В четверг, 18 декабря, европейские лидеры в Брюсселе будут обсуждать финансирование Украины и использование замороженных российских активов. Однако голосование будет непростым из-за огромного давления США.

Как США давят на ЕС по активам России?

Вашингтон стремится, чтобы ЕС отказался от идеи предоставления "репарационного кредита" Киеву из миллиардов Москвы, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Поэтому предстоящее заседание Европейского Совета станет проверкой блока на прочность и покажет, действительно ли ЕС может сохранить свое единство, или президенту Дональду Трампу все же удалось его расколоть.

Они хотят сделать нас слабыми,

– предостерег перед саммитом один из европейских чиновников.

По словам еврочиновников, администрация Трампа убеждала правительства некоторых европейских стран отказаться от предложения Еврокомиссии использовать 210 миллиардов евро из активов России на поддержку Украины. Такие разговоры Вашингтон проводил с наиболее дружественными к США государствами.

Когда лидеры ЕС встречались в Брюсселе в октябре, им не удалось достичь согласия по замороженным средствам из-за возражений Бельгии. Два месяца спустя становится понятно: настоящая проблема ЕС – не Бельгия, а Трамп,

– отмечает издание.

Заметьте! В конце октября лидеры ЕС приняли политическое решение поддержать финансово Украину в следующие 2026 – 2027 годы, но так официально и не поддержали решение о "репарационного кредита" из-за сопротивления Бельгии.

Как ЕС пытается убедить несогласных?

С октября Еврокомиссия и наиболее влиятельные страны блока пытаются убедить премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера согласиться на использование замороженных российских активов. Его позиция является главной, поскольку именно в бельгийском депозитарии хранится большинство этих средств.

Бельгия выступает против плана ЕС, объясняя это необходимостью защитить собственные интересы, если миллиарды придется возвращать России. Ведь, по подсчету правительства, на это уйдет треть ВВП страны.

В течение последней недели дискуссии стали еще более острыми. Еврокомиссия пыталась предоставить Бельгии гарантии, которые должны защитить ее от возможных рисков, но компромисса не достигла.

Высокопоставленные чиновники ЕС говорят, что на этой неделе шансы на достижение согласия по российским активам скорее ухудшились, чем улучшились.

Мне хотелось плакать,

– рассказал один из них после заседания министров по делам ЕС.

В итоге кампания давления США на европейские страны принесла результат. Италия, Мальта, Болгария и Чехия присоединились к Бельгии в оппозиции к "репарационному кредиту" на основе российских активов, пишет Euractiv.

Важно! Согласование плана финансирования ЕС крайне важно для Украины. Если Киев не получит поддержку, то столкнется с бюджетным дефицитом в 71,7 миллиарда евро уже в первом квартале 2026 года.

Как в ЕС оценивают шансы "репарационного кредита"?