ЕС предлагает использовать замороженные российские активы для предоставления займа Украине, но хочет перестраховаться. Поэтому три крупные европейские страны, входящие в состав "Большой семерки", стремятся действовать совместно с США и Японией.

Почему ЕС ищет поддержки США и Японии?

Европейский центральный банк опасается, что использование замороженных российских активов для поддержки Украины может подорвать глобальное доверие к евро. Однако эти опасения могут быть сняты, если инициативу поддержат Вашингтон и Токио, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

По информации издания, во время онлайн-заседания министров финансов G7 в среду, 1 октября, Германия, Франция и Италия призвали США и Японию действовать согласованно по российским активам.

Однако в итоговом коммюнике никаких обязательств совместных действий не было. Страны лишь отметили, что использование средств Кремля – лишь один из вариантов, которые рассматриваются.

Разрабатывается широкий спектр вариантов для удовлетворения финансовых потребностей Украины, которые среди прочего... включают согласованное использование полной стоимости замороженных российских суверенных активов в наших юрисдикциях для завершения войны,

– заявили министры G7.

Вместе с тем инициатива ЕС о предоставлении Украине "репарационного кредита в размере 140 миллиардов евро из российских активов еще не нашла поддержки всех стран-членов блока.

Вашингтон давит на Европу, чтобы та использовала заблокированные средства Центробанка России, но пока не сообщил, сделает ли то же самое. В США заморожены примерно 7 миллиардов долларов Кремля.

Япония также осторожно относится к выдаче "репарационного кредита" Украине из собственных замороженных российских активов, однако ожидается, что она пойдет по пути США.

Неизвестно, что будут делать американцы,

– говорят дипломаты, ознакомлены с переговорами стран G7.

Стоит знать! Следующая встреча министров финансов G7 планируется 15 октября в Вашингтоне во время ежегодного заседания Международного валютного фонда. Тогда, вероятно, представители стран вернутся к обсуждению российских средств.

Что предлагает ЕС по российским средствам?

Великобритания ранее заявила, что рассматривает возможность использования миллиардов фунтов из замороженных активов Москвы, чтобы профинансировать новые кредиты для Украины.

Министр финансов Канады заявил, что его страна "полностью поддерживает" идею Еврокомиссии по российским средствам.

Однако большинство средств Центробанка России заблокированы в ЕС, поэтому наибольшие юридические и репутационные риски испытывают именно страны блока.

ЕЦБ обеспокоен любым захватом активов и во вторник снова призвал Еврокомиссию во время виртуальной встречи с участием заместителей министров финансов продемонстрировать, что репарационный кредит не повредит доверию к евро,

– рассказали информированные дипломаты.

Брюссель хочет предоставить национальные гарантии стран ЕС по кредиту, чтобы снять все юридические сомнения. А канцлер Германии Фридрих Мерц, как пишет Financial Times, ранее предлагал, чтобы впоследствии заем обеспечили за счет бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы.

Важно! Национальные гарантии стран ЕС позволят вернуть России средства сразу, если Кремль завершит войну против Украины и выплатит ей репарации.

