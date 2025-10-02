Замороженные миллиарды Кремля: ЕС ищет поддержки США и Японии для выдачи средств Украине
- ЕС предлагает использовать замороженные российские активы для предоставления займа Украине, но стремится к поддержке США и Японии для уменьшения рисков.
- На заседании G7 Германия, Франция и Италия призвали США и Японию к согласованным действиям, но обязательств не было.
ЕС предлагает использовать замороженные российские активы для предоставления займа Украине, но хочет перестраховаться. Поэтому три крупные европейские страны, входящие в состав "Большой семерки", стремятся действовать совместно с США и Японией.
Почему ЕС ищет поддержки США и Японии?
Европейский центральный банк опасается, что использование замороженных российских активов для поддержки Украины может подорвать глобальное доверие к евро. Однако эти опасения могут быть сняты, если инициативу поддержат Вашингтон и Токио, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.
Смотрите также "Репарационные кредиты" на основе активов России: в Еврокомиссии рассказали детали механизма
По информации издания, во время онлайн-заседания министров финансов G7 в среду, 1 октября, Германия, Франция и Италия призвали США и Японию действовать согласованно по российским активам.
Однако в итоговом коммюнике никаких обязательств совместных действий не было. Страны лишь отметили, что использование средств Кремля – лишь один из вариантов, которые рассматриваются.
Разрабатывается широкий спектр вариантов для удовлетворения финансовых потребностей Украины, которые среди прочего... включают согласованное использование полной стоимости замороженных российских суверенных активов в наших юрисдикциях для завершения войны,
– заявили министры G7.
Вместе с тем инициатива ЕС о предоставлении Украине "репарационного кредита в размере 140 миллиардов евро из российских активов еще не нашла поддержки всех стран-членов блока.
- Вашингтон давит на Европу, чтобы та использовала заблокированные средства Центробанка России, но пока не сообщил, сделает ли то же самое. В США заморожены примерно 7 миллиардов долларов Кремля.
- Япония также осторожно относится к выдаче "репарационного кредита" Украине из собственных замороженных российских активов, однако ожидается, что она пойдет по пути США.
Неизвестно, что будут делать американцы,
– говорят дипломаты, ознакомлены с переговорами стран G7.
Стоит знать! Следующая встреча министров финансов G7 планируется 15 октября в Вашингтоне во время ежегодного заседания Международного валютного фонда. Тогда, вероятно, представители стран вернутся к обсуждению российских средств.
Что предлагает ЕС по российским средствам?
- Великобритания ранее заявила, что рассматривает возможность использования миллиардов фунтов из замороженных активов Москвы, чтобы профинансировать новые кредиты для Украины.
- Министр финансов Канады заявил, что его страна "полностью поддерживает" идею Еврокомиссии по российским средствам.
Однако большинство средств Центробанка России заблокированы в ЕС, поэтому наибольшие юридические и репутационные риски испытывают именно страны блока.
ЕЦБ обеспокоен любым захватом активов и во вторник снова призвал Еврокомиссию во время виртуальной встречи с участием заместителей министров финансов продемонстрировать, что репарационный кредит не повредит доверию к евро,
– рассказали информированные дипломаты.
Брюссель хочет предоставить национальные гарантии стран ЕС по кредиту, чтобы снять все юридические сомнения. А канцлер Германии Фридрих Мерц, как пишет Financial Times, ранее предлагал, чтобы впоследствии заем обеспечили за счет бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы.
Важно! Национальные гарантии стран ЕС позволят вернуть России средства сразу, если Кремль завершит войну против Украины и выплатит ей репарации.
Что известно о "репарационном займе" Украине?
ЕС активно обсуждает возможность предоставления Украине так называемого "репарационного займа", использовав замороженные российские активы. В то же время главным условием ставят направление этих средств на закупку вооружения у европейских производителей.
В Брюсселе сейчас ищут юридические схемы, которые позволят передать средства Украине даже без единодушного одобрения всех государств-членов ЕС, чтобы обойти возможное вето Венгрии.
Дополнительные сомнения выражает и Бельгия, где сосредоточена наибольшая часть замороженных российских активов. Ее позицию поддерживает и президент Франции Эмануэль Макрон, который подчеркивает важность соблюдения международного права при использовании этих средств.
Между тем в США предлагают более активное использование замороженных российских активов в пользу Украины. Так, группа из шести сенаторов внесла законопроект, который предусматривает ежеквартальную передачу средств Киеву.