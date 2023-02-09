Великобритания и ЕС готовы использовать российские активы для восстановления Украины

Великобритания хочет использовать замороженные российские активы, чтобы помочь в восстановлении Украины. Страны Балтии и Польша также считают, что ЕС должен конфисковать средства, чтобы начать восстановление страны.

Российские активы для восстановления Украины

Однако Великобритания и страны ЕС хотят не просто использовать российские активы, но и сделать это законным путем. Так, например, юристы Евросоюза уже нашли основания и возможные варианты.

Читайте также Цифра беспрецедентна: генсек НАТО назвал сумму помощи Украине

Польша и страны Балтии тоже призвали использовать активы

На последнем двухдневном саммите ЕС лидеры Польши, Латвии, Литвы и Эстонии призвали ЕС работать быстрее для передачи замороженных российских активов для восстановления и помощи Украине, передает The Guardian.

Польша и страны Балтии хотят, чтобы 300 миллиардов евро замороженных резервов центрального банка России были использованы для помощи переселенцам (ВПЛ) в Украине и начала восстановления страны.

Эти замороженные активы должны быть использованы как можно скорее. Мы не можем ждать, пока война закончится и мирное соглашение будет подписано,

– написали четверо в общем письме лидерам ЕС.

Великобритания обдумывает идею использования активов

ЕС заморозил российские активы на сумму 68 миллиардов евро, а по меньшей мере 33,8 миллиарда евро планируют направить в рамках вышеупомянутого плана на восстановление Украины.

Премьер Риши Сунак во время визита Зеленского в Лондон отметил, что правительство его страны обдумывает идею использования замороженных российских активов для помощи в восстановлении Украины, передает издание Independent.

В настоящее время создается независимый фонд для сбора подсанкционных российских активов. Сунак также рассказал, что Великобритания работает со странами-союзниками, чтобы выяснить, можно ли легализовать использование этих активов, чтобы помочь оплатить огромные затраты на реконструкцию Украины.

Сейчас мы работаем с международными партнерами через судебный процесс, чтобы использовать эти активы для финансирования реконструкции Украины,

– рассказал премьер Великобритании.

Он подчеркнул и то, что его страна является третьим по величине гуманитарным и экономическим донором Украины, который ввел и признал уже существующие санкции против России.

Мы гарантировали, что выделенные здесь средства будут заложены в основу реконструкции Украины, и сейчас мы работаем с международными партнерами через судебный процесс, чтобы использовать эти активы для финансирования реконструкции Украины,

– поделился Сунак.

В Офисе президента Украины подтвердили, что Зеленский и Сунак обсудили возможность привлечения британской стороны к послевоенному восстановлению Украины.