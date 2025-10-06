Сейчас в Европе имеют очень мощную поддержку и решимость по использованию замороженных активов России. Однако есть финансовые и юридические риски.

Что сейчас происходит вокруг замороженных активов России?

В частности проблема заключается в Бельгии, пишет 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Нидерландов Дика Схоофу.

Есть риски, связанные с таким решением. Бельгийский премьер-министр говорил, что это риск не просто для Бельгии, для ЕС, для G7,

– сказал политик.

Он пояснил, что следует распределить эти риски и "снять с крючка" Бельгию. И тогда можно будет действовать очень быстро.

В частности Схооф рассказал, что страны на самом деле обсуждали этот вопрос в прошлый четверг. Он напомнил, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением "репарационного займа" для Украины По этому поводу очень положительно высказался канцлер Германии Фридрих Мерц.

Какова позиция Бельгии?

Ранее премьер-министр Бельгии Барт де Вевер уже сообщал, что не поддерживает позицию о передаче Украине часть замороженных российских активов. Однако бельгийский политик отметил, что готов искать другие возможные решения. Об этом пишет Euractiv.

Этого не будет, хочу четко сказать. Если страны увидят, что деньги центральных банков могут исчезнуть, как только европейские политики сочтут это нужным, они могут решить вывести свои резервы из еврозоны,

– сказал Барт де Вевер.

В то же время он добавил, что Бельгия всегда рассматривает предложения комиссии конструктивно и внимательно. Поэтому он сейчас стремится получить больше деталей.

Напомним! Большинство активов хранится в Euroclear, брюссельском клиринговом центре.

Что еще известно о ситуации с замороженными активами?