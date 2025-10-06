Наразі в Європі мають дуже потужну підтримку та рішучість щодо використання заморожених активів Росії. Однак є фінансові та юридичні ризики.

Що наразі відбувається довкола заморожених активів Росії?

Зокрема проблема полягає у Бельгії, пише 24 Канал з посиланням на прем’єр-міністра Нідерландів Діка Схоофу.

Є ризики, пов'язані з такою ухвалою. Бельгійський прем'єр-міністр казав, що це ризик не просто для Бельгії, для ЄС, для G7,

– сказав політик.

Він пояснив, що слід розподілити ці ризики та "зняти з гачка" Бельгію. І тоді можна буде чинити дуже швидко.

Зокрема Схооф розповів, що країни насправді обговорювали це питання минулого четверга. Він нагадав, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступила з пропозицією "репараційної позики" для України Щодо цього дуже позитивно висловився канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Якою є позиція Бельгії?

Раніше прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер вже повідомляв, що не підтримує позицію щодо передачі Україні частину заморожених російських активів. Однак бельгійський політик зазначив, що готовий шукати інші можливі рішення. Про це пише Euractiv.

Цього не буде, хочу чітко сказати. Якщо країни побачать, що гроші центральних банків можуть зникнути, щойно європейські політики вважатимуть це за потрібне, вони можуть вирішити вивести свої резерви з єврозони,

– сказав Барт де Вевер.

Водночас він додав, що Бельгія завжди розглядає пропозиції комісії конструктивно та уважно. Тому він наразі прагне отримати більше деталей.

Нагадаємо! Більшість активів зберігається в Euroclear, брюссельському кліринговому центрі.

Що ще відомо про ситуацію щодо заморожених активів?