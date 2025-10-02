Що Макрон думає про "репараційний кредит"?
Французький президент наголосив на важливості дотримання міжнародного права у питання використання російських коштів. Про це Макрон заявив перед зустріччю послів ЄС у Копенгагені, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.
Макрон додав, що поділяє позицію прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера. Той раніше критично висловився щодо пропозиції Єврокомісії надати Києву російські активи у вигляді позики.
Коли активи заморожені, необхідно поважати міжнародне право. Саме на цьому наголосив і бельгійський прем’єр,
– зазначив президент Франції.
Варто знати! Зауважимо, що Макрон не вперше виступає проти використання заблокованих у ЄС грошей російського Центробанку. Французький лідер упевнений, що це порушить довіру до Європи.
Як у Бельгії ставляться до "репараційної позики"?
Нагадаємо, що бельгійський прем'єр де Вевер раніше виступив проти ідеї передати Україні кошти Росії, які знаходяться у депозитарії Euroclear, у вигляді "репараційног окредиту". За даними Euractiv, у Бельгії побоюються можливих юридичних ризиків з боку Москви.
Забрати гроші Путіна і залишити ризики (Бельгії – 24 Канал)? Цього не буде, хочу чітко сказати,
– заявив Барт де Вевер.
Втім, прем'єр зауважив, що готовий розглянути альтернативні способи використання цих коштів і відкритий до обговорення.
Важливо! Щоб отримати підтримку Бельгії, Єврокомісія хоче пропонує замінити російські активи, які зберігаються у Euroclear, на боргові зобов’язання інших країн ЄС.
"Репараційний кредит" для України: що відомо?
Європейський Союз обговорює можливість надання Україні близько 140 мільярдів євро у форматі так званої "репараційної позики". Остаточна сума допомоги залежатиме від результатів оцінки, яку проведе Міжнародний валютний фонд.
На саміті у Копенгагені лідери країн ЄС збиралися затвердити план надання кредиту. Адже у Брюсселі хочуть запустити механізм до кінця поточного року, щоб з 2026-го Україна вже могла отримувати кошти.
ЄС пропонує частину грошей спрямувати на закупівлю європейського озброєння, іншу — на фінансування бюджетних потреб України. Які саме пропорції будуть між цими напрямами, вирішать глави держав та урядів блоку.
Водночас у Євросоюзі шукають правові механізми, що дозволять передати Україні російські заморожені активи навіть без одноголосного рішення. Це пов’язано з ризиком, що Угорщина, яка зберігає прихильність до Москви, може спробувати заблокувати ухвалення відповідного рішення.