Що Макрон думає про "репараційний кредит"?

Французький президент наголосив на важливості дотримання міжнародного права у питання використання російських коштів. Про це Макрон заявив перед зустріччю послів ЄС у Копенгагені, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Макрон додав, що поділяє позицію прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера. Той раніше критично висловився щодо пропозиції Єврокомісії надати Києву російські активи у вигляді позики.

Коли активи заморожені, необхідно поважати міжнародне право. Саме на цьому наголосив і бельгійський прем’єр,

– зазначив президент Франції.

Варто знати! Зауважимо, що Макрон не вперше виступає проти використання заблокованих у ЄС грошей російського Центробанку. Французький лідер упевнений, що це порушить довіру до Європи.

Як у Бельгії ставляться до "репараційної позики"?

Нагадаємо, що бельгійський прем'єр де Вевер раніше виступив проти ідеї передати Україні кошти Росії, які знаходяться у депозитарії Euroclear, у вигляді "репараційног окредиту". За даними Euractiv, у Бельгії побоюються можливих юридичних ризиків з боку Москви.

Забрати гроші Путіна і залишити ризики (Бельгії – 24 Канал)? Цього не буде, хочу чітко сказати,

– заявив Барт де Вевер.

Втім, прем'єр зауважив, що готовий розглянути альтернативні способи використання цих коштів і відкритий до обговорення.

Важливо! Щоб отримати підтримку Бельгії, Єврокомісія хоче пропонує замінити російські активи, які зберігаються у Euroclear, на боргові зобов’язання інших країн ЄС.

"Репараційний кредит" для України: що відомо?