Что Макрон думает о "репарационном кредите"?
Французский президент подчеркнул важность соблюдения международного права в вопросе использования российских средств. Об этом Макрон заявил перед встречей послов ЕС в Копенгагене, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
Макрон добавил, что разделяет позицию премьер-министра Бельгии Барта де Вевера. Тот ранее критически высказался относительно предложения Еврокомиссии предоставить Киеву российские активы в виде займа.
Когда активы заморожены, необходимо уважать международное право. Именно это подчеркнул и бельгийский премьер,
– отметил президент Франции.
Стоит знать! Заметим, что Макрон не впервые выступает против использования заблокированных в ЕС денег российского Центробанка. Французский лидер уверен, что это нарушит доверие к Европе.
Как в Бельгии относятся к "репарационному займу"?
Напомним, что бельгийский премьер де Вевер ранее выступил против идеи передать Украине средства России, которые находятся в депозитарии Euroclear, в виде "репарационного отдельдита". По данным Euractiv, в Бельгии опасаются возможных юридических рисков со стороны Москвы.
Забрать деньги Путина и оставить риски (Бельгии – 24 Канал)? Этого не будет, хочу четко сказать,
– заявил Барт де Вевер.
Впрочем, премьер заметил, что готов рассмотреть альтернативные способы использования этих средств и открыт к обсуждению.
Важно! Чтобы получить поддержку Бельгии, Еврокомиссия хочет предлагает заменить российские активы, которые хранятся в Euroclear, на долговые обязательства других стран ЕС.
"Репарационный кредит" для Украины: что известно?
Европейский Союз обсуждает возможность предоставления Украине около 140 миллиардов евро в формате так называемого "репарационного займа". Окончательная сумма помощи будет зависеть от результатов оценки, которую проведет Международный валютный фонд.
На саммите в Копенгагене лидеры стран ЕС собирались утвердить план предоставления кредита. Ведь в Брюсселе хотят запустить механизм до конца текущего года, чтобы с 2026-го Украина уже могла получать средства.
ЕС предлагает часть денег направить на закупку европейского вооружения, другую - на финансирование бюджетных потребностей Украины. Какие именно пропорции будут между этими направлениями, решат главы государств и правительств блока.
В то же время в Евросоюзе ищут правовые механизмы, которые позволят передать Украине российские замороженные активы даже без единогласного решения. Это связано с риском, что Венгрия, которая сохраняет приверженность к Москве, может попытаться заблокировать принятие соответствующего решения.