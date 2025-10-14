ЕС все больше убеждается, что использование около 200 миллиардов евро из замороженных активов России - это единственный способ обеспечить стабильное финансирование Украины. Дело в том, что другие источники финансирования исчерпываются.

Что известно о ситуации с замороженными активами Кремля?

Евросоюз намерен достичь политического согласия по использованию этих активов на саммите лидеров в Брюсселе на следующей неделе, который состоится 23-24 октября, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также ЕС поможет Украине пережить сложную зиму: главное со встречи Зеленского и Каллас

После принятия политического решения, исполнительные органы ЕС быстро подготовят юридическое предложение по механизму высвобождения средств. Ожидается, что это произойдет до второго квартала следующего года.

Такая срочность связана с тем, что основное бремя финансирования военных и экономических потребностей Украины сейчас ложится на Европу, поскольку США заявили, что больше не будут оплачивать оружие, которое могут поставлять Киеву,

– объяснили в тексте.

В то же время несколько стран ЕС переживают политические и бюджетные трудности, пытаясь одновременно увеличивать собственные расходы на оборону. Владимир Зеленский отметил, что некоторые союзники задерживают финансирование специальной программы закупок, которая позволяет Украине покупать оружие в США за счет средств, предоставленных преимущественно европейскими партнерами.

Заметьте! Киев планировал закупать вооружение на 1 миллиард долларов в месяц, чтобы "полностью реализовать свой потенциал".

Согласно планам, которые обсуждает ЕС, Украина получит около 140 миллиардов евро (163 миллиарда долларов) в виде новых кредитов под залог замороженных активов. Эти деньги нужно будет возвращать только в случае, если Россия согласится компенсировать Украине убытки, нанесенные войной.

ЕС неоднократно заявлял, что активы будут оставаться заблокированными, пока этого не произойдет, и сейчас ищет способ сохранить их под арестом по процедуре большинства голосов, а не по единогласному решению, как это предусмотрено сейчас,

– говорится в материале.

В то же время ЕС или группа его членов предоставят гарантии компании Euroclear, чтобы она могла покрыть возможные будущие требования России в случае юридических обжалований. Москва уже заявила, что отомстит, если активы будут конфискованы, однако планы ЕС не предусматривают прямого изъятия средств.

Обратите внимание! Впрочем, Бельгия пока выступает против этого шага, требуя убедиться, что любые гарантии будут иметь прочную юридическую основу.

Страны ЕС также обсуждают:

на каких условиях предоставлять кредиты; можно ли использовать средства для военных целей, экономических нужд или обоих; какую долю финансирования следует направлять на закупки европейского производства.

По оценкам источников, если война будет продолжаться, Украине может понадобиться более 200 миллиардов долларов для поддержки обороны и экономики до конца десятилетия.

В целом страны G7 заморозили около 300 миллиардов долларов активов Центрального банка России. Этот вопрос будет рассмотрен министрами финансов G7 на этой неделе, вместе с новыми санкциями, призванными усилить давление на энергетические доходы России.

G7 уже согласились передавать Украине доходы от замороженных активов, и эти средства продолжат поступать,

– добавили в Bloomberg.

Отдельно лидеры ЕС будут пытаться достичь согласия относительно нового санкционного пакета на саммите на следующей неделе. В него входят, в частности, запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 2027 года и ограничения для нескольких компаний из третьих стран, которые помогают Москве в энергетической торговле.

Важно! Однако этот пакет пока заблокирован Словакией и Австрией.

Чем угрожают в России?

Владимир Путин подписал указ, который позволяет ускоренную продажу государственных активов по специальной процедуре. Об этом пишет Bloomberg.

Так Кремль может национализировать и быстро распродать активы, принадлежащих иностранным компаниям. Это является ответом Москвы на попытки Европы отдать замороженные российские средства Украине.

Напомним! В российском правительстве называли подобные попытки ЕС незаконным захватом российской собственности и кражей.

Как в Украине хотят использовать деньги?