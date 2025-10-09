Какие условия назвала Бельгия?

Столицы ЕС спешат развеять беспокойство Бельгии относительно займа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Смотрите также ЕС давит на Бельгию, чтобы разрешить использование замороженных активов России

Среди 27 стран ЕС Бельгия имеет наибольшую долю, поскольку именно здесь расположен финансовый депозитарий Euroclear, который хранит большую часть российских государственных активов, замороженных после полномасштабного вторжения в Украину.

Бельгийское правительство опасается, что оно будет ответственным за любые юридические и финансовые претензии, выдвинутые Россией, и громко призывает все страны ЕС гарантировать заем. Это фактически означает использование денег налогоплательщиков для покрытия любых расходов.

Эти гарантии не могут ограничиваться 170 миллиардами евро наличными, которые Комиссия предлагает использовать. Потенциальный риск может быть намного выше номинальной суммы,

– заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

Кроме этого он добавил еще одно условие: гарантии не прекращаются автоматически после отмены санкций, потому что арбитражные процедуры могут возникнуть и через годы.

В заявлении Де Вевер провел для других лидеров ЕС, ищущих обходные пути, "красные линии", чтобы сделать план приемлемым для Бельгии. Среди них:

неподдержка любых мер, которые можно было бы интерпретировать как конфискацию активов;

юридически обязательные, строго принудительные гарантии того, что европейские страны будут разделять все текущие и будущие риски как для Euroclear, так и для Бельгии;

соглашение о немедленном накоплении средств, если Euroclear нужно будет вернуть активы России, например, после мирного соглашения.

Также Де Вевер утверждает, что эта операция может побудить, в частности, китайских инвесторов вывести свои депозиты из Euroclear из-за опасений, что их резервы также могут быть изъяты в будущем.

На что Украина хочет использовать деньги из активов России?

Украина должна иметь право использовать средства из замороженных активов Центробанка России не только на вооружение, пишет 24 Канал со ссылкой на FT.

Лидеры стран-членов ЕС предлагают, чтобы деньги использовали исключительно для закупки оружия или "на закупки в Европе и с Европой". Однако Украина хочет иметь гибкость в использовании средств.

Заместитель министра финансов Украины Александр Кава настаивает, что также к финансированию следует включить восстановление. Он пояснил, что на освобожденных территориях нужно вернуть людям условия для нормальной жизни.

Что известно о предоставлении "репарационного кредита"?