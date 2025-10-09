Які умови назвала Бельгія?

Столиці ЄС поспішають розвіяти занепокоєння Бельгії щодо позики, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Серед 27 країн ЄС Бельгія має найбільшу частку, оскільки саме тут розташований фінансовий депозитарій Euroclear, який зберігає більшу частину російських державних активів, заморожених після повномасштабного вторгнення в Україну.

Бельгійський уряд побоюється, що він буде відповідальним за будь-які юридичні та фінансові претензії, висунуті Росією, і голосно закликає всі країни ЄС гарантувати позику. Це фактично означає використання грошей платників податків для покриття будь-яких витрат.

Ці гарантії не можуть обмежуватися 170 мільярдами євро готівкою, які Комісія пропонує використати. Потенційний ризик може бути набагато вищим за номінальну суму,

– заявив прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер.

Окрім цього він додав ще одну умову: гарантії не припиняються автоматично після скасування санкцій, бо арбітражні процедури можуть виникнути й через роки.

У заяві Де Вевер провів для інших лідерів ЄС, що шукають обхідні шляхи, "червоні лінії", щоб зробити план прийнятним для Бельгії. Серед них:

непідтримка будь-яких заходів, які можна було б інтерпретувати як конфіскацію активів;

юридично обов'язкові, суворо примусові гарантії того, що європейські країни розділятимуть усі поточні та майбутні ризики як для Euroclear, так і для Бельгії;

угода про негайне накопичення коштів, якщо Euroclear потрібно буде повернути активи Росії, наприклад, після мирної угоди.

Також Де Вевер стверджує, що ця операція може спонукати, зокрема, китайських інвесторів вивести свої депозити з Euroclear через побоювання, що їхні резерви також можуть бути вилучені в майбутньому.

На що Україна хоче використати гроші з активів Росії?

Україна повинна мати право використовувати кошти з заморожених активів Центробанку Росії не лише на озброєння, пише 24 Канал з посиланням на FT.

Лідери країн-членів ЄС пропонують, аби гроші використали виключно для закупівлі зброї чи "на закупівлі в Європі й з Європою". Проте Україна хоче мати гнучкість у використанні коштів.

Заступник міністра фінансів України Олександр Кава наполягає, що також до фінансування слід включити відновлення. Він пояснив, що на звільнених територіях потрібно повернути людям умови для нормального життя.

Що відомо про надання "репараційного кредиту"?