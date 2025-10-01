ЕС обсуждает вопрос предоставления Украине "репарационного займа" из замороженных российских активов. Эти средства стремятся использовать в том числе на увеличение закупок европейского оружия.

Как хотят использовать замороженные активы Москвы?

В последнее время дискуссии среди европейских лидеров по использованию активов Кремля сместились. Если раньше замороженные средства Центробанка России не хотели трогать, то теперь размышляют, как их лучше применить, сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Главная цель Евросоюза – предоставить Киеву возможность покупать оружие с помощью российских денег.

Поэтому ведущие европейские политики все активнее поддерживают идею выделения беспроцентного займа Украине.

Однако важным условием будет то, что эти средства пойдут на закупку оружия у производителей ЕС.

Нам нужно более структурное решение для военной поддержки, именно поэтому я предложила идею репарационного кредита, базирующегося на замороженных российских активах. Мы усилим нашу оборонную промышленность, обеспечив использование части этого кредита для закупок в Европе,

– подчеркнула президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия уже предложила, чтобы Украина использовала "репарационный заем" и для покупки оружия у европейских производителей, и для финансирования бюджетных потребностей. Однако окончательное соотношение должны определить лидеры ЕС.

Кто поддерживает "репарационный кредит"?

Основные обсуждения "репарационного займа" должны состояться на неформальном саммите лидеров ЕС в Копенгагене в среду, 1 октября.

Ранее, как отмечало издание Financial Times, канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал предоставление займа Украине из российских денег в размере 140 миллиардов евро. Сейчас немецкий лидер предлагает направить эти средства прежде всего на европейское оружие, а не на восстановление украинской инфраструктуры.

Если Украина проиграет войну, отстраивать будет нечего,

– прокомментировал эту позицию один из дипломатов ЕС.

Франция, хотя и очень осторожна к юридическим последствиям использования денег Кремля, тоже поддерживает предложение Мерца по закупкам оружия ЕС.

Кроме того, Финляндия и Швеция подготовили совместное письмо, в котором призвали использовать 140 миллиардов евро на "укрепление европейской безопасности и оборонных возможностей путем более глубокой интеграции Украины в европейское сотрудничество".

Важно! Европейские лидеры считают, что обеспечение Украины современной техникой является важной частью мер для безопасности всей Европы и хотят углубить военно-промышленную кооперацию с Киевом. Тем более, что ухудшение отношений с США при Трампе побуждает ЕС больше заботиться о собственной обороне.

"Репарационный заем" для Украины: что известно?