"Это еще не конец": в ЕС снова вспомнили о замороженных активах России

Ранее Евросоюз выбрал компромиссный вариант поддержки Украины – кредит на 90 миллиардов евро вместо полной конфискации замороженных российских активов. Однако призывы вернуться к идее такого использования средств страны-агрессора до сих пор звучат.

Могут ли отдать российские деньги Украине?

Недавно этот вопрос в очередной раз поднял министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. Детали передает Politico.

Напомним, решение о беспроцентном займе для Киева приняли после юридических оговорок со стороны Бельгии и политического сопротивления отдельных стран, в частности Венгрии. В то же время европейские лидеры не исключили возможности использования замороженных средств в будущем – если Россия не выплатит Украине репарации.

По словам литовского министра, после согласования кредита вопрос активов страны-агрессора фактически отошел на второй план, однако теперь его стоит снова вернуть в повестку дня.

Будрис убежден, что эти деньги остаются "реальным ресурсом поддержки Украины" и рычагом давления на Россию для переговоров.

Я с нетерпением жду обсуждения этого вопроса. Он не закрыт,

– подчеркнул политик.

Более того, согласованный кредит на 2026 – 2027 годы вряд ли полностью покроет финансовые потребности Киева, которому даже после завершения нынешней программы понадобятся значительные средства, в частности на безопасность и оборону. "Кто верит, что после этих двух лет вскоре не будет потребности в деньгах?" – аргументирует литовец.