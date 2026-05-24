"Это еще не конец": в ЕС снова вспомнили о замороженных активах России
Ранее Евросоюз выбрал компромиссный вариант поддержки Украины – кредит на 90 миллиардов евро вместо полной конфискации замороженных российских активов. Однако призывы вернуться к идее такого использования средств страны-агрессора до сих пор звучат.
Могут ли отдать российские деньги Украине?
Недавно этот вопрос в очередной раз поднял министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. Детали передает Politico.
Напомним, решение о беспроцентном займе для Киева приняли после юридических оговорок со стороны Бельгии и политического сопротивления отдельных стран, в частности Венгрии. В то же время европейские лидеры не исключили возможности использования замороженных средств в будущем – если Россия не выплатит Украине репарации.
По словам литовского министра, после согласования кредита вопрос активов страны-агрессора фактически отошел на второй план, однако теперь его стоит снова вернуть в повестку дня.
Будрис убежден, что эти деньги остаются "реальным ресурсом поддержки Украины" и рычагом давления на Россию для переговоров.
Я с нетерпением жду обсуждения этого вопроса. Он не закрыт,
– подчеркнул политик.
Более того, согласованный кредит на 2026 – 2027 годы вряд ли полностью покроет финансовые потребности Киева, которому даже после завершения нынешней программы понадобятся значительные средства, в частности на безопасность и оборону. "Кто верит, что после этих двух лет вскоре не будет потребности в деньгах?" – аргументирует литовец.
Напомним, ранее до возобновления переговоров по замороженных российских активах призвал министр финансов Нидерландов Элько Гейнен. Перед этим Гаага якобы контактировала с отдельными столицами ЕС, а идею поддержали Эстония, Латвия, Литва и Финляндия.
В то же время другие страны якобы сохранили молчание, ввиду сложности и чувствительности этой дискуссии. Один из европейских дипломатов в комментарии СМИ предположил, что к вопросу вернутся в конце этого года.