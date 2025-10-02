Европейские лидеры в Копенгагене обсудили использование замороженных российских активов для предоставления Украине "репарационного кредита". Однако эта идея Еврокомиссии не получила желаемой поддержки.

Почему в ЕС не договорились о российских активах?

Бельгия отказалась снимать свое вето на использование российских средств. А Люксембург и Франция отметили возможные юридические последствия, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Нельзя просто так отобрать у государства то, что ему принадлежит. А что произойдет, если Россия откажется возвращать средства,

– заявил премьер-министр Люксембурга Люк Фриден.

Предложение Еврокомиссии заключалось в том, чтобы выдать заем Украине из активов Центробанка России, которые заблокированы в бельгийском депозитарии Euroclear.

Предполагается, что Кремль окончательно потеряет право на эти средства, если откажется выплачивать репарации Украине после войны.

Однако при обсуждении в Копенгагене несколько европейских лидеров отметили, что в целом поддерживают эту идею, но Брюссель должен дополнительно изучить юридические и финансовые риски.

Из-за этого продвижение вопроса фактически остановилось, и, по словам дипломатов, вряд ли через три недели в Брюсселе комиссия вынесет на рассмотрение полноценное юридическое предложение,

– пишет издание.

В частности, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заявил, что страны ЕС должны распределить риски и предоставить его стране дополнительные гарантии на случай судебных исков Кремля.

По данным издания, в кулуарах саммита он вообще выступил против плана Еврокомиссии, хотя публично это не комментировал.

Заметим! Ранее де Вевер отмечал, что правительство не позволит забрать деньги России, а оставили все риски, связанные с таким шагом, на Бельгию, пишет Euractiv. Впрочем, он добавил, что готов к обсуждениям.

Что дальше планирует Еврокомиссия по активам России?

Несмотря на отсутствие единодушного согласия, Брюссель не покидает идею использования российских активов.

Комиссия представила основные элементы своего подхода. Отзывы были в целом конструктивные, хотя Бельгия подняла ряд юридических и технических вопросов. Несмотря на это, есть согласие продолжить работу над темой,

– рассказали еврочиновники.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже подтвердила, что работа над механизмом использования средств Центробанка будет продолжаться.

Нам нужно значительно детализировать предложение,

– добавила фон дер Ляйен.

Важно! При этом европейские чиновники отмечают, что для использования заблокированных российских активов ЕС все же согласие всех 27 государств-членов блока, а не квалифицированного большинства.

Позиция стран ЕС относительно средств России: что известно?