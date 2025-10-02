Європейські лідери у Копенгагені обговорили використання заморожених російських активів для надання Україні "репараційного кредиту". Однак ця ідея Єврокомісії не отримала бажаної підтримки.

Чому в ЄС не домовилися про російські активи?

Бельгія відмовилася знімати своє вето на використання російських коштів. А Люксембург та Франція наголосили на можливих юридичних наслідках, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Не можна просто так відібрати у держави те, що їй належить. А що станеться, якщо Росія відмовиться повертати кошти,

– заявив прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден.

Пропозиція Єврокомісії полягала у тому, щоб видати позику Україні із активів Центробанку Росії, які заблоковані у бельгійському депозитарії Euroclear.

Передбачається, що Кремль остаточно втратить право на ці кошти, якщо відмовиться виплачувати репарації Україні після війни.

Однак під час обговорення у Копенгагені кілька європейських лідерів наголосили, що в цілому підтримують цю ідею, але Брюссель має додатково вивчити юридичні та фінансові ризики.

Через це просування питання фактично зупинилося, і, за словами дипломатів, навряд чи через три тижні у Брюсселі комісія винесе на розгляд повноцінну юридичну пропозицію,

– пише видання.

Зокрема, прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер заявив, що країни ЄС повинні розподілити ризики та надати його країні додаткові гарантії на випадок судових позовів Кремля.

За даними видання, у кулуарах саміту він взагалі виступив проти плану Єврокомісії, хоча публічно це не коментував.

Зауважимо! Раніше де Вевер наголошував, що уряд не дозволить забрати гроші Росії, а залишили усі ризики, пов'язані з таким кроком, на Бельгію, пише Euractiv. Втім, він додав, що готовий до обговорень.

Що далі планує Єврокомісія щодо активів Росії?

Попри відсутність одностайної згоди, Брюссель не покидає ідею використання російських активів.

Комісія представила основні елементи свого підходу. Відгуки були загалом конструктивні, хоча Бельгія підняла низку юридичних і технічних питань. Попри це, є згода продовжити роботу над темою,

– розповіли єврочиновники.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже підтвердила, що робота над механізмом використання коштів Центробанку триватиме.

Нам потрібно значно деталізувати пропозицію,

– додала фон дер Ляєн.

Важливо! При цьому європейські посадовці наголошують, що для використання заблокованих російських активів ЄС все ж таки згода всіх 27 держав-членів блоку, а не кваліфікованої більшості.

Позиція країн ЄС щодо коштів Росії: що відомо?