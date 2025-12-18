Российские миллиарды раскололи Европу: Брюссель срочно ищет выход для помощи Украине

Использование замороженных российских активов для финансовой поддержки Украины резко разделило страны Евросоюза. Дипломаты пытаются найти компромисс, чтобы спасти "репарационный кредит", но договоренность представляется все более маловероятной.

На какие два лагеря поделилась Европа?

За несколько часов до саммита в Брюсселе европейские лидеры оказались в двух противоположных лагерях относительно дальнейшего финансирования Киева, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Один лагерь со странами Северной и Восточной Европы во главе с Германией настаивает на предоставлении Украине "репарационного кредита", обеспеченного замороженными активами Центробанка России. Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что план с активами необходим, "чтобы как можно быстрее завершить эту войну".

Другой лагерь возглавляет Бельгия, которая хранит в своем депозитарии Euroclear большую часть российских средств, выступает категорически против этого предложения. Ее поддерживает Италия, которая продвигает поддержку Украины за счет общих долговых обязательств ЕС.

Против использования российских активов также выступают Болгария, Мальта, Венгрия и Словакия.

Яркой иллюстрацией раскола стали заявления итальянского премьер-министра Джорджи Мелони, которая в среду сказала, что использует заседание Совета ЕС, чтобы требовать ответов относительно "возможных рисков" привлечения активов,

– отмечает издание.

Заметьте! По словам аналитиков, Рим изменил дипломатический баланс, поддержав оппозицию Бельгии по "репарационного кредита". В то же время идея общего долга ЕС имеет много противников, ведь увеличит и так высокое долговое бремя той же Италии, а также Франции, пишет Politico.

Какой выход видят в Брюсселе?

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила два разных варианта помощи Украине на обсуждение Европейского совета:

один вариант – на основе российских активов;

другое предложение – на основе совместных заимствований ЕС.

При этом она подчеркнула, что лидерам придется определиться, каким путем идти дальше.

В то же время Брюссель предлагает исключить из схемы общего долга Венгрию и Словакию, которые выступают против дальнейшей помощи Украине. То есть, если страны согласятся на совместные заимствования, формально соглашение должны согласовать все 27 стран Евросоюза, но финансирование возьмут на себя только 25 из них.

Стоит знать! Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вопрос российских активов на заседании Евросовета обсуждать не будут вообще. Однако несколько дипломатов опровергли это сообщение.

Что в Украине говорят о помощи от ЕС?