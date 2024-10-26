В G7 договорились, как предоставить Украине 50 миллиардов долларов из замороженных российских активов

Лидеры стран "Большой семерки" достигли консенсуса относительно того, как предоставить Украине около 50 миллиардов долларов. Эти кредиты будут обеспечены доходами от замороженных российских суверенных активов.

Об этом говорится в заявлении G7, сделанном в пятницу, 25 октября. Также лидеры "Большой семерки" подчеркнули, что Россия должна прекратить свою незаконную агрессивную войну и заплатить за вред, который она нанесла Украине, в соответствии с международным правом, передает 24 Канал.

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G7 о предоставлении Украине кредитов за счет замороженных российских активов

Лидеры стран G7 достигли консенсуса относительно того, как предоставить Украине около 50 миллиардов долларов США в рамках Чрезвычайной программы ускорения поступлений (ERA). Согласно заявлению, эти кредиты будут выплачивать доходами от замороженных активов России в рамках правовых систем стран G7 и международного права.

Также в "Большой семерке" отметили, что средства будут выплачиваться через несколько каналов поддержки бюджетной, военной и реконструкционной помощи Украине, согласно действующему законодательству и соответствующими правовыми системами стран-членов G7.

Наша цель начать выплату средств до конца года,

– отметили лидеры G7.

Также добавили, это заявление подтверждает, что G7 выполняет обязательства, взятые на себя в июне на саммите лидеров G7 в Апулии.

Российская незаконная и неспровоцированная агрессия нанесла неописуемый вред народу Украины и глобальному миру и безопасности. Мы не будем уставать в своей решимости оказывать Украине поддержку, необходимую ей для победы. Россия должна прекратить свою незаконную агрессивную войну и заплатить за вред, который нанесла Украине, в соответствии с международным правом,

– подчеркнули лидеры "Большой семерки".

Добавили, что G7 остается непоколебимой в своей солидарности в поддержку борьбы Украины за свободу, а также ее восстановление и реконструкцию.

"Благодаря большому объему финансирования из займов ERA для удовлетворения ее насущных потребностей, мы еще раз четко заявили о нашем непоколебимом обязательстве поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Время не на стороне президента Путина", – подчеркнули в G7.