"Украина без этих денег не сможет": Зеленский раскрыл, есть ли шансы на "репарационный кредит"

В ЕС активно дискутируют о предоставлении Украине "репарационного кредита" за счет замороженных российских активов, но не могут прийти к согласию по этому вопросу. Украина рассчитывает, что возможность на получение этих средств все-таки есть.

От кого зависит решение по кредиту?

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает 24 Канал.

Глава государства рассказал, что отправился в Брюссель, где планирует встретиться с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Европейского Совета Антониу Коштой, чтобы обсудить вопрос "репарационного кредита". Ведь решение о дальнейшем финансировании Украины зависит от европейских лидеров.

Владимир Зеленский Президент Украины Все понимают и разделяют наше мнение, что в конце концов нужно решение, чтобы замороженные активы России, которая разрушала Украину и продолжает, работали на Украину по восстановлению или по вооружению, если война не закончится.

Президент подчеркнул, что Украина рассчитывает на эти деньги, рассчитывает на транши.

Однако он не знает, сможет ли ЕС договориться о "репарационном кредите" или в конце концов предложит альтернативный вариант. По словам Зеленского, это будет зависеть от единства Европы и от того, удастся ли убедить некоторых скептиков, которые еще остались.

Я уверен, что будет решен этот вопрос. Мне обещали лидеры, они понимают, что Украина без этих денег не сможет, а уже источник этих денег – это вопрос к Европе,

– подчеркнул Зеленский.

Стоит знать! Также отдельно президент планирует в Брюсселе встретиться с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Почему Украине срочно нужны средства?

Быстрое решение ЕС по "репарационного кредита" или другого варианта помощи необходимо Украине уже сейчас. Она может исчерпать свои финансовые ресурсы уже в I квартале 2026 года, если страны Европы не придут к согласию относительно новой поддержки.

В документе Еврокомиссии потребности Украины на 2026 – 2027 годы оцениваются в 135,7 миллиарда евро.

Предложение Брюсселя использовать замороженные российские активы позволило бы получить заем на 140 миллиардов евро, который бы покрыл эти потребности, пишет Reuters.

Чтобы согласовать предоставление "репарационного кредита" Киеву фон дер Ляйен готова даже пойти на кардинальные шаги. Недавно она предложила принять решение об использовании замороженных активов России большинством голосов стран ЕС, а не единогласно, чтобы обойти возможное вето.

Стоит знать! Это предложение Брюсселя считают рисковым, ведь оно нарушит принцип единодушия ЕС во внешней политике и, по мнению, юристов приведет к судебным искам отдельных государств против ЕС.

Кто против "репарационного кредита"?