Украина впервые с начала года закачала в свои подземные хранилища больше газа, чем в прошлом году. Прошлогодние показатели удалось превзойти в основном за счет импорта.

Сколько газа закачали в подземные хранилища?

По состоянию на 14 сентября запасы газа в подземных хранилищах Украины достигли отметки в 12,055 миллиардов кубометров, сообщает 24 Канал со ссылкой на ExPro.

В этот же день 2024 года в украинских ПХГ находилось 12,05 миллиарда кубометров газа, то есть почти на пять миллионов кубометров меньше, чем в этом году.

По прогнозам, в дальнейшем запасы газа в хранилищах будут только увеличиваться.

Заметим, что 17 апреля, когда начинался сезон закачки газа в хранилища, запасы топлива в украинских ПХГ составляли лишь 5,41 миллиарда кубометров газа. Разрыв с показателем 17 апреля 2024 года составлял целых 35%.

В течение сезона закачки этот разрыв полностью сократили. Этому способствовал увеличенный импорт голубого топлива.

С апреля в украинские газохранилища закачали почти 6,68 миллиарда кубометров газа – в 1,67 раза больше, чем в прошлом году.

Кроме того, в 2025 году удалось накопить в ПХГ больше голубого топлива, чем они имели на завершение отопительного сезона.

В сентябре 2025 года Украина ежедневно закачивает в хранилища в среднем 53,9 миллиона кубометров природного газа – в 2,3 раза больше, чем в сентябре 2024 г. Около половины объемов закачки составляет импортный ресурс,

– отмечает издание.

В среднем объем импорта в сутки составляет в сентябре 23,6 миллиона кубометров. Почти все поставки импортного газа обеспечивается "Нафтогаз Украины".

Что известно об импорте природного газа в Украину?