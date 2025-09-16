Запасы газа в Украине больше, чем в прошлом году: сколько кубометров в хранилищах
Украина впервые с начала года закачала в свои подземные хранилища больше газа, чем в прошлом году. Прошлогодние показатели удалось превзойти в основном за счет импорта.
Сколько газа закачали в подземные хранилища?
По состоянию на 14 сентября запасы газа в подземных хранилищах Украины достигли отметки в 12,055 миллиардов кубометров, сообщает 24 Канал со ссылкой на ExPro.
В этот же день 2024 года в украинских ПХГ находилось 12,05 миллиарда кубометров газа, то есть почти на пять миллионов кубометров меньше, чем в этом году.
По прогнозам, в дальнейшем запасы газа в хранилищах будут только увеличиваться.
Заметим, что 17 апреля, когда начинался сезон закачки газа в хранилища, запасы топлива в украинских ПХГ составляли лишь 5,41 миллиарда кубометров газа. Разрыв с показателем 17 апреля 2024 года составлял целых 35%.
В течение сезона закачки этот разрыв полностью сократили. Этому способствовал увеличенный импорт голубого топлива.
- С апреля в украинские газохранилища закачали почти 6,68 миллиарда кубометров газа – в 1,67 раза больше, чем в прошлом году.
- Кроме того, в 2025 году удалось накопить в ПХГ больше голубого топлива, чем они имели на завершение отопительного сезона.
В сентябре 2025 года Украина ежедневно закачивает в хранилища в среднем 53,9 миллиона кубометров природного газа – в 2,3 раза больше, чем в сентябре 2024 г. Около половины объемов закачки составляет импортный ресурс,
– отмечает издание.
В среднем объем импорта в сутки составляет в сентябре 23,6 миллиона кубометров. Почти все поставки импортного газа обеспечивается "Нафтогаз Украины".
Что известно об импорте природного газа в Украину?
В этом году НАК "Нафтогаз" привлекла кредит в 4,7 миллиарда гривен от "Приватбанка" для подготовки к зиме. Полученные средства направили на закачку газа в украинские подземные хранилища для отопительного сезона 2025–2026 годов.
Кредит на такую же сумму "Нафтогаз" взял и в "Укргазбанке". Средства направили на закупку природного газа, чтобы сформировать достаточные запасы в подземных хранилищах.
Также "Нафтогаз" и Европейский банк реконструкции и развития заключили соглашение на рекордное для Украины финансирование – 550 миллионов евро для закупки газа. Впервые такой кредит предоставили под гарантии ЕС, без государственной гарантии Украины.
Кроме того, Норвегия выделила Украине дополнительную помощь на приобретение газа к зиме. Размер финансовой поддержки составил 1 миллион крон, или около 98 миллионов долларов.