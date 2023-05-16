Украина будет запасаться нефтью: в Минэнерго объяснили, как это будет происходить
Источник:Минэнерго
В парламентском комитете по энергетике и жилищно-коммунальным услугам состоялся круглый стол, где было решено создать минимальный запас нефти в Украине. В Минэнерго объяснили, как это произойдет.
Как Украина будет запасать нефть
Законопроект №9024 предусматривает создание определенного резерва нефти для обеспечения населения при критической ситуации.
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Создание минимальных запасов нефти и нефтепродуктов – еще один ответ на вызов, который поставила перед страной война. Сегодня в случае прекращения поступлений нефти и нефтепродуктов потребность в них страна сможет удовлетворять в течение не более 10 – 30 дней за счет собственной добычи и запасов. Этого критически мало, учитывая всё коварство врага, с которым мы имеем дело, нельзя исключать риск очередной попытки лишить нас топлива,
– прокомментировал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.
Он добавил, что очень важно создать запасы нефтепродуктов в объеме до 90 дней среднесуточного чистого импорта или 61 дня среднесуточного внутреннего потребления на случай возникновения непредсказуемых ситуаций.
Резервировать нефть должны будут непосредственно участники рынка. Они каждый год должны направлять 3% от введенного в обращение объема нефти или нефтепродуктов, но не менее 2 тысяч тонн – для импортеров и 50 тысяч тонн – для производителей.
Очень важно, что законопроект не носит репрессивный характер. Он не предусматривает штрафные санкции и проверки. Если субъект допустил техническую ошибку, работает принцип самостоятельного сообщения, и он может ее исправить. Единая ответственность, предусмотренная за несоблюдение и злоупотребление. В этом случае банковская гарантия будет списана на казначейский счет. Это европейский подход,
– объяснил Колесник.
Во время войны субъекты рынка могут хранить нефтепродукты на АЗС вместе с коммерческими запасами. Однако нужно вести отдельный учет и за границей делать это в режиме таможенного склада.
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