Як Україна запасатиме нафту

Законопроєкт № 9024 передбачає створення певного резерву нафти для забезпечення населення у разі критичної ситуації.

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Створення мінімальних запасів нафти й нафтопродуктів - ще одна відповідь на виклик, який поставила перед країною війна. Сьогодні у разі припинення надходжень нафти й нафтопродуктів потребу в них країна зможе задовольняти протягом не більш як 10 – 30 днів за рахунок власного видобутку та наявних запасів. Цього критично мало, враховуючи усю підступність ворога, з яким ми маємо справу, не можна виключати ризику чергової спроби позбавити нас палива,

– прокоментував заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

Він додав, що дуже важливо створити запаси нафтопродуктів в обсязі до 90 днів середньодобового чистого імпорту або 61 дня середньодобового внутрішнього споживання на випадок виникнення непередбачуваних ситуацій.

Резервувати нафту повинні будуть безпосередньо учасники ринку. Вони щороку мають спрямовувати 3% від введеного в обіг обсягу нафти або нафтопродуктів, але не менше 2 тисячі тонн – для імпортерів та 50 тисячі тонн – для виробників.

Дуже важливо, що законопроєкт не має репресивного характеру. Він не передбачає штрафних санкцій та перевірок. Якщо суб’єкт припустився технічної помилки, працює принцип самостійного повідомлення, і він може її виправити. Єдина відповідальність, передбачена за недотримання та зловживання. У такому випадку банківська гарантія буде списана на казначейський рахунок. Це європейський підхід,

– пояснив Колісник.

На час війни суб'єкти ринку можуть зберігати нафтопродукти на АЗС разом з комерційними запасами. Проте потрібно вести окремий облік та за кордоном робити це у режимі митного складу.

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