Удары россиян по украинским АЗС: хватит ли Украине запасов топлива

Вопрос о наличии топлива в Украине остается весьма актуальным. Особенно на фоне обострения ситуации между Ираном и США, а также российских атак на АЗС страны.

Хватит ли Украине запасов топлива

Что на данный момент известно об украинских запасах, в комментарии для 24 Канала рассказал директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы "А-95" Можно сказать, что у нас есть только рабочие запасы, необходимые на 10 дней, 2 недели работы, в ключевых сетях и так далее. И мы говорим о том, что этот уровень запасов достаточен в наших военных условиях, потому что создавать больше – значит подвергать себя риску.

Эксперт добавил, что убытки, которые несут российские атаки, не проходят бесследно. Подобные удары могут привести к банкротству компаний.

Соответственно, рано или поздно мы можем столкнуться с тем, что просто не будет кому поставлять топливо,

– пояснил Сергей Куюн.

В свою очередь, работа "с ходу" (это означает, что запасов почти нет, а топливо сразу после доставки отгружают потребителям – 24 Канал) уже доказала свою эффективность, как отметил Куюн. Он напомнил, что таким образом, в частности, Украина пережила 2022 год, а также напряженную весну.

То есть этих запасов достаточно, или Украина могла нормально, стабильно работать. Но делать большие запасы, чтобы подвергать себя опасности, в стране не видят смысла.

Что еще стоит знать о топливе в Украине

Напомним, что в настоящее время сложно прогнозировать изменения цен на топливо в Украине. Сейчас мир наблюдает за ситуацией, сложившейся между Ираном и США.

В то же время Кирилл Буданов ранее сделал важное заявление. Он сообщил, что не видит признаков того, что в Киеве возможен дефицит топлива.