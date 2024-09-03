Не заплатили за коммуналку, значит и не можете купить авто: новые ограничения для украинцев

Министерство финансов предлагает принять новый документ в Верховной Раде. Он предусматривает некоторые ограничения для украинцев.

Украинцам нельзя покупать автомобили

Вскоре в Верховной Раде будут рассматривать законопроект №9363, который может ограничить для некоторых украинцев регистрировать транспортные средства. Это связано с непогашенными долгами за коммунальные услуги.

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Минфин уже порекомендовал принять этот законопроект, хотя он еще не утвержден в парламенте.

Авторы нового законопроекта утверждают, что его внедрение будет способствовать погашению задолженности среди физических лиц. Текущая редакция предусматривает, что лица, желающие зарегистрировать транспортные средства в сервисных центрах МВД, будут проверяться в Едином реестре должников. Тем, у кого будет обнаружено непогашенную задолженность, будет отказано в регистрации транспортного средства.

Обратите внимание! Законопроект позволяет физическим лицам покупать автомобили "по доверенности", обходя ограничения на регистрацию.