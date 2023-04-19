"Наши аграрии более конкурентоспособны": почему Европа бойкотирует украинское зерно

Недавно ряд стран запретили экспорт украинского зерна через свою территорию, однако с 22 апреля транзит снова будет курсировать через Польшу. 24 Канал узнал, как долговременный запрет отразился бы на экономике Украины и кто главные потребители и конкуренты нашей агропродукции.

Запрет импорта

Три страны ЕС запретили импорт украинского зерна и другой сельхозпродукции через свою территорию. Первой из таких стран стала Польша, однако впоследствии украинское и польское правительство достигли согласия и запрет отменят уже в ближайшее время.

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Юлия Свириденко Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины По результатам переговоров решено, что транзит украинских сельскохозяйственных товаров через территорию Польши будет разблокирован в ночь с четверга 21 апреля на пятницу 22 апреля текущего (2023 – 24 Канал) года.

Аргументируя запрет на импорт украинского зерна, глава польской партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский подчеркнул, что страна остается друзьями Украины, однако должна ставить в приоритет интересы своих граждан и защитить аграриев, передает RMF24.

Кто еще запретил украинский импорт

По данным статистики Польши, в 2022 году экспорт зерновых и продуктов их переработки увеличился на 40% до 6,6 миллиарда евро.

Министр сельского хозяйства Венгрии сообщил, что правительство до 30 июня запретит импорт зерновых и масличных культур из Украины, а также некоторых других сельхозпродуктов в страну, как это сделала Польша. Он также добавил, что украинское сельское хозяйство работает с производственными практиками, которые больше не разрешены в ЕС, передает 24.hu.

Иштван Надь Министр сельского хозяйства Венгрии С очень низкой себестоимостью производства украинское сельское хозяйство, имея полные возможности беспошлинной и свободной торговли, начало экспортировать на европейский рынок, кроме зерна и масличных культур, большое количество птицы, яиц и меда, что повлияло на возможности отечественных и центральноевропейских фермеров.

По словам Надя, из-за притока украинского зерна цены на:

потребительскую пшеницу в стране упали на 27% по сравнению с предыдущим годом,

фуражную пшеницу – на 37%,

фуражную кукурузу – на 23%.

Однако следует заметить, что Венгрия не запрещает перемещение этих продуктов по своей территории. То есть транзитные перевозки все еще разрешены, но соответствующие органы будут проверять их на границе, за ними будут следить с помощью электронных устройств и патрулей.

Решение о запрете ввело и правительство Словакии. Правда, там причиной стало обнаружение в партии пшеницы из Украины весом 1500 тонн, идущей на молотьбу, пестицида, который не разрешен в ЕС и оказывает негативное влияние на здоровье человека, сообщили в Министерстве сельского хозяйства и сельского развития Словакии.

Также запрет на экспорт украинского зерна, чтобы защитить местный аграрный сектор, ввело и правительство Болгарии, за исключением транзитных товаров.

Гилиб Донев Глава временного правительства Болгарии Основная причина состоит в том, что в прошлом году вопреки концепции так называемых коридоров солидарности значительные объемы продовольствия остались в стране и нарушили основные производственные и торговые цепочки. Если эта тенденция сохранится и даже усилится, что вполне реально после аналогичных запретов, введенных другими странами, это может окончиться крайне тяжелыми последствиями для болгарского бизнеса.

Он отметил, что рассчитывает на то, что Брюссель выслушает и поймет позиции Болгарии, Польши, Венгрии и Словакии и переосмыслит свою позицию.

Сколько потеряет Украина из-за запрета

После начала полномасштабной войны в Украине и блокирования украинских портов значительную часть сельскохозяйственной продукции направили на экспорт через западные границы: Польшу, Словакию, Венгрию и Румынию.

Экономист Олег Гетман в комментарий 24 Каналу отметил, потому что у Украины очень ограниченный зерновой коридор, транзит через Польшу, который потом выходит во всю Европу и в принципе во все другие страны мира, крайне важен.

Олег Гетман Экономист Ведь именно так проходит львиная доля транзита, которая затем идет в десятки стран, соответственно это, вместе с морским этим коридором, главные валютные поступления Украины. Этот транзит Польша снова разрешила и с пятницы все наши товары поедут.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Высоцкий во время телемарафона подчеркнул, что большинство товаров из Украины ехало транзитом через вышеупомянутые страны, поскольку они не являются крупнейшим потребителем нашей агропродукции, передает 24 Канал.

Гетман добавил, что Польша, Словакия, Венгрия сами много производят зерна и других культур, поэтому не только могут практически полностью удовлетворить свой внутренний рынок самостоятельно, но экспортируют агропродукцию в другие страны.

Тарас Высоцкий Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины В абсолютном большинстве логистика этих стран использована для транзита сельхозпродукции в другие страны, как в ЕС, так и в третьи страны через их порты. Абсолютная доля непосредственно этих стран в потреблении украинской агропродукции незначительна, не составляет суммарно более 8 – 10%. В основном они использовались для транзита на другие рынки.

Доля Польши в общем аграрном экспорте Украины составило 10%, из которых половина транзит, половина импорт.

в общем аграрном экспорте Украины составило 10%, из которых половина транзит, половина импорт. Часть Словакии – 1,5%.

– 1,5%. Венгрии – от 5 до 6%.

На Румынию приходилось "десятки процентов", из которых транзит составлял более 90%, сообщил министр.

Министр Минагрополитики Николай Сольский отметил, что сейчас трудно посчитать, сколько Украина потеряет из-за запрета украинского импорта, однако сумма может достигать сотни миллионов долларов.

Если бы Польша не отменила запрет на транзит

Олег Гетман напоминает, что граница с Польшей не единственная, так что в таком случае катастрофы не произошло бы, хотя и были бы определенные неприятные последствия. А вот если бы транзит запретили все страны, с которыми Украина граничит на западной границе – это была бы катастрофа.

Тогда остался бы единственный морской зерновой коридор, который зависит от Турции и безумного агрессора (России – 24 Канал). Это была очень критическая ситуация с негативными последствиями. Но об этом уже нет смысла говорить, потому что все страны разрешили транзит,

– добавляет экономист.

Также он объясняет, что запрет по импорту недолго действовал бы, ведь страны ЕС не могут решать такие вопросы самостоятельно, равно как и запрет на внутреннем рынке, хотя здесь правила ЕС более гибкие. "Это вызвало недовольство Еврокомиссии и об этом они будут общаться с Польшей и другими тремя странами. Об их внутренних запретах будет серьезная дискуссия на уровне ЕС", – добавляет Гетман.

Как украинское зерно повлияло на международные рынки

По мнению Олега Гетмана, произошедшая ситуация продемонстрировала жизнеспособность украинской аграрной модели, у которой почти нет никаких субсидий, дотаций. В то же время упрощенная система помогает нашим аграриям быть очень конкурентоспособными в мире.

Эта история, эта ситуация показала гораздо более высокую конкурентоспособность нашей модели аграрного производства, чем стран Европы, которые постоянно на дотациях, но все равно проигрывают нашему аграрному производству. Поэтому в будущем, когда мы будем в ЕС, это, скорее всего, станет значительным преимуществом, когда наши аграрии будут гораздо конкурентоспособнее, чем большинство стран Европы,

– добавляет он.

Еврокомиссия готовит денежную помощь фермерам

По словам Высоцкого, война в Украине повлекла за собой рост международных цен на сельскохозяйственную продукцию в целом, но для тех стран, которые традиционно тоже ее экспортируют, последствия были в том числе и положительными. В частности, он, ссылаясь на отчет Еврокомиссии, отметил: "Поставка сельскохозяйственной продукции из Украины помогла сдержать инфляцию в ЕС. Она (инфляция – 24 Канал) у них была значительной, но без этой поставки была бы еще больше".

Известно, что в настоящее время Европейская комиссия готовит денежную помощь для поддержки фермеров после заявлений Польши, Венгрии и Словакии запретить импорт сельскохозяйственных товаров из Украины. Однако она будет направлена не на украинских фермеров, а европейских, пострадавших из-за наплыва нашей продукции на рынке, передает Euractiv.

Мы сейчас работаем над вторым пакетом мер, в рамках которого будем продолжать поддерживать эти страны, пострадавшие от поставок из Украины,

– заявил представитель Еврокомиссии.

Кто чаще всего покупает украинское зерно

Решение о втором пакете денежной поддержки пока не принято. Но известно, что он, скорее всего, будет рассчитан для фермеров пяти государств ЕС и составит 100 миллионов евро. Польша может получить около 30 миллионов евро – то есть около одной трети от всей суммы.

В Институте аграрной экономики посчитали, что в 2022 году на зарубежные рынки было вывезено 38,5 миллиона тонн отечественного зерна. Это на 42% превышает показатель 2012 года, хотя и на 32% меньше, чем в рекордном 2019 году, передает 24 Канал.

В 2022 году в десятке самых крупных покупателей зерна в Украине произошли изменения: Румыния, Польша, Италия, Венгрия и Южная Корея вытеснили из десятки крупнейших импортеров Индонезию, Иран, Пакистан, Ливию и Тунис. Итак, в список основных импортеров отечественных зерновых также вошли:

Польша – 7%,

Египет – 5,9%,

Италия – 4,4%,

Венгрия – 4,4%,

Нидерланды – 3,7%,

Южная Корея – 2,1%.