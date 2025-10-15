После блэкаута в Киеве и отключений света в других областях вырос спрос на зарядные устройства и обогреватели. Однако сейчас дешевле купить гаджеты не удастся, ведь цены выросли на около 20%.

Как и почему выросли цены?

В COMFY и Эпицентре 24 Канала рассказали, на что именно вырос спрос среди населения и как изменились цены.

Раннее похолодание и отсутствие централизованного отопления увеличили оборот товаров на 153% по сравнению год к году, средняя цена на такие приборы в сентябре 2025 составляла 1 910 гривен.

Спрос на зарядные станции до обстрелов энергообъектов в октябре рос медленно, поэтому в сентябре 2025 года средняя цена на зарядные станции составляла 20 750 гривен.

Однако в первые часы масштабного блэкаута в Киеве через онлайн-заказ было выкуплено большинство остатков со складов. Поставщики товаров сразу корректировали стоимость отдельных категорий, произошел средний рост цен на 20%. Также некоторые поставщики приостановили акции и распродажи, чтобы избежать дефицита.

Существенно выросли и объемы реализации генераторов, способных обеспечить энергетическую автономность частных домов. Их продажи в сети Эпицентр увеличились почти втрое.

Учитывая сезонность, увеличение атак на инфраструктуру и аналитику государственных органов власти, прослеживаем предпосылки для увеличения спроса и роста цены на вышеупомянутые товары зимой. Поэтому советуем покупать зарядные устройства заблаговременно, а не в моменты блэкаутов или сразу после массированных обстрелов,

– рассказали представители COMFY.

Как выросли продажи / инфографика Эпицентра

Что делать в случае аварийных отключений света?

Россия уже перешла к тактике ударов по энергетике, поэтому каждый из украинцев может помочь, потребляя меньше электроэнергии, сообщает 24 Канал.

Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев говорит, что прежде всего нужно рационально использовать те ресурсы, которые у нас есть, а также создать для себя определенные предохранители, если исчезнет энергоснабжение. Это может произойти в результате очередного удара, или после команды диспетчера Укрэнерго.

Нужны автономные источники питания, но только те, которые разрешены для использования. Также стоит позаботиться о тепловом изолировании помещений, чтобы не отапливать окружающую среду дефицитной тепловой энергией.

