Зарплата чиновников выросла – сколько они зарабатывают и кто получает больше всех в Украине

В Украине продолжают систематически обновлять данные о зарплатах и численности работников государственного сектора (без учета сферы безопасности и обороны). Информацию формируют на основе отчетности и публикуют в открытом доступе.

Сколько зарабатывают чиновники?

Данные за март уже появились на сайте Министерства финансов. О количестве государственных служащих и их зарплате – читайте дальше.

Смотрите также Минимальная зарплата в 2026 году: сколько платят и на что она влияет

По обновленным данным, в целом зарплату за март 2026 года фактически начислили 165,4 тысячи служащим, что на 2,2 тысячи меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Центральные органы исполнительной власти

Речь идет о министерствах, Аппарате Верховной Рады, таможне и налоговой, госагентствах и тому подобное. В общем зарплату получили 108 тысяч работников, а ее средний уровень составил 58,64 тысячи гривен.

Интересно, что среди лидеров оказался Антимонопольный комитет (95,9 тысячи гривен), а в конце списка – Государственная инспекция энергетического надзора (37,7 тысячи гривен).



10 госорганов с самой высокой средней зарплатой / Минфин

Местные государственные администрации

Здесь в марте насчитали 23,2 тысячи человек, средняя зарплата которых составила 35,8 тысячи гривен. В тройку "самых богатых" попали Херсонская, Запорожская и Одесская области, тогда как наименьшие выплаты получили служащие Черновицкой, Хмельницкой и Кировоградской областей.



Какая средняя зарплата в областных администрациях / Минфин

Органы судебной власти (34,2 тысячи человек)

Самая высокая средняя зарплата в Высшем суде по вопросам интеллектуальной собственности – 102 тысячи гривен, а второе место занял Высший совет правосудия с 62,4 тысячами гривен.

Не слишком отстают Высший антикоррупционный суд (60,4 тысячи гривен) и Верховный Суд (56,3 тысячи гривен), тогда как служащие Конституционного суда получают лишь 49,3 тысячи гривен.

Заметьте, что до уровня зарплаты входят единовременные выплаты, например при увольнении, компенсации за неиспользованный отпуск, премии, материальная помощь и тому подобное.

Какая средняя зарплата по Украине?

Напомним, ранее в Госстате сообщили, что средняя зарплата штатных работников по Украине в марте составила 30 356 гривен. Больше всего получают в сфере информации и телекоммуникации, а меньше всего – педагоги (19 394 гривны).

Регионами с самым высоким уровнем оплаты труда стали Киев (49 381 гривна) и область (29 997 гривен), а самым низким – Кировоградщина (21 375 гривен) и Буковина (21 453 гривны).

Что стоит знать о минимальной зарплате?