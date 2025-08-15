В Украине со следующего года существенно вырастут заработные платы семейных врачей. Также будут получать больше средств медики, которые работают в зонах боевых действий.

Как вырастут зарплаты врачей?

Министерство здравоохранения пересчитает капитационную ставку, чтобы с 1 января 2026 года минимальная базовая заработная плата семейного врача при составлении 1 800 деклараций была 35 000 гривен. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

Далее мы понимаем, что есть возможность досчитывать средства. Мы только допустили эту программу, условно месяц на раскачку, на коммуникацию, на объяснение. Сентябрь-октябрь будем смотреть, насколько наша программа имеет популярность,

– рассказал Ляшко.

По словам министра, в Украине сейчас есть значительный дефицит медиков, хотя государство и предоставляет врачам поддержку.

Сейчас медики получают так называемые "подъемные", чтобы обустроить быт, если переезжают работать в сельскую местность и на прифронтовые территории.

Также они могут получить служебное жилье от государства. В 2025 году на это выделили из бюджета 100 миллионов гривен.

Стоит знать! Медработник, который приезжает в заведение и соответствует всем критериям постановления Кабмина, может обратиться к руководителю больницы с заявлением на получение жилья. Информацию передают через областную администрацию в Минздрав, которое перечисляет средства на покупку квартиры в соответствии с рассчитанной стоимости по методике.

Какие еще выплаты для медиков вырастут?

Также с 2026 года вырастут выплаты медикам, которые оказывают экстренную помощь на фронте.

Мы движемся к увеличению заработной платы для медицинских работников, работающих в зоне активных боевых действий. Первый такой комплект решений уже был принят на этой неделе правительством. В частности, мы увеличили коэффициент для экстренной медицинской помощи и за выезды на территорию активных боевых действий или возможных боевых действий,

– добавил Ляшко.

Правительство решило увеличить коэффициенты доплат:

за работу на территориях возможных боевых действий – с 1,1 до 1,48;

за работу на территориях активных боевых действий – с 1,26 до 6,01.

Важно! Вследствие повышения медики в зонах активных боевых действий со следующего года будут получать ставку, что в 6 раз выше нынешней.