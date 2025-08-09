Будет ли повышение зарплат для учителей?

В условиях войны учителя остаются одной из самых уязвимых профессиональных категорий. В то же время ожидаемое повышение зарплат остается под вопросом, несмотря на законодательные инициативы, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

Читайте также Августовская индексация: коснется ли она вашей зарплаты

Как пояснил председатель парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, законом предусмотрено повышение минимальной зарплаты учителя до уровня трех минималок (более 24 тысяч гривен). Впрочем, эту норму ежегодно откладывают во время принятия бюджета.

Причина – банальная, но объективная: бюджет не выдерживает такой нагрузки, особенно во время полномасштабной войны. Однако я убежден, что другого пути нет,

– отметил Бабак.

Впрочем, несмотря на финансовые ограничения, некоторые доплаты педагогам таки вырастут. С 1 сентября 2025 года вдвое повысят надбавку за работу в неблагоприятных условиях.

Обратите внимание! Сейчас эта доплата составляет 1 300 гривен, однако уже осенью ее увеличат до 2 600 гривен. Выплату будут получать все учителя: независимо от предмета, должности, места работы или региона.