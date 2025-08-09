Чи буде підвищення зарплат для вчителів?

В умовах війни вчителі залишаються однією з найбільш вразливих професійних категорій. Водночас очікуване підвищення зарплат залишається під питанням попри законодавчі ініціативи, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Укрінформ".

Як пояснив голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, законом передбачено підвищення мінімальної зарплати вчителя до рівня трьох мінімалок (понад 24 тисячі гривень). Втім, цю норму щороку відкладають під час ухвалення бюджету.

Причина – банальна, але об’єктивна: бюджет не витримує такого навантаження, особливо під час повномасштабної війни. Проте я переконаний, що іншого шляху немає,

– зазначив Бабак.

Втім попри фінансові обмеження, деякі доплати освітянам таки зростуть. Із 1 вересня 2025 року вдвічі підвищать надбавку за роботу в несприятливих умовах.

Зверніть увагу! Наразі ця доплата становить 1 300 гривень, проте вже восени її збільшать до 2 600 гривень. Виплату отримуватимуть усі вчителі: незалежно від предмета, посади, місця роботи чи регіону.