Какие зарплаты у медиков?
Минимальные зарплаты медицинских работников в 2025 году регулирует постановление Кабмина № 28 от 13 января 2023 года, напоминает 24 Канал. Согласно ему, минимальный уровень оплаты труда сейчас составляет:
Читайте также Могут ли работника-пенсионера сократить без его согласия
- 20 000 гривен – для врачей, фармацевтов и профессионалов с высшим немедицинским образованием в сфере здравоохранения;
- 15 000 гривен – для врачей-интернов;
- 13 500 гривен – для других специалистов, которые относятся к категории работников учреждений здравоохранения.
Вместе с этим для медицинских работников, которые работают в зонах активных боевых действий, установлены повышенные минимальные зарплаты:
- врачи (кроме интернов) – 28 000 гривен;
- специалисты (без врачей-интернов и фармацевтов-интернов) – 18 000 гривен;
- младший медицинский персонал – 9 000 гривен.
В то же время если работники выполняют обязанности на территориях, где возможны боевые действия, минимальная оплата составляет соответственно 23 000 гривен, 15 500 гривен и 8 000 гривен соответственно.
Будет ли повышение зарплат медиков в 2025 году
Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в августе 2025 года изменений в денежном обеспечении медиков не будет. В то же время продолжаются дискуссии о возможном повышении в 2026 году.