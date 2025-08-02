Які зарплати у медиків?

Мінімальні зарплати медичних працівників у 2025 році регулює постанова Кабміну № 28 від 13 січня 2023 року, нагадує 24 Канал. Згідно з нею, мінімальний рівень оплати праці наразі становить:

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20 000 гривень – для лікарів, фармацевтів та професіоналів з вищою немедичною освітою в сфері охорони здоров’я;

– для лікарів, фармацевтів та професіоналів з вищою немедичною освітою в сфері охорони здоров’я; 15 000 гривень – для лікарів-інтернів;

– для лікарів-інтернів; 13 500 гривень – для інших фахівців, які належать до категорії працівників закладів охорони здоров’я.

Разом з цим для медичних працівників, які працюють у зонах активних бойових дій, встановлені підвищені мінімальні зарплати:

лікарі (окрім інтернів) – 28 000 гривень ;

; фахівці (без лікарів-інтернів та фармацевтів-інтернів) – 18 000 гривень ;

; молодший медичний персонал – 9 000 гривень.

Водночас якщо працівники виконують обов’язки на територіях, де можливі бойові дії, мінімальна оплата становить відповідно 23 000 гривень, 15 500 гривень та 8 000 гривень відповідно.