Усиление российских обстрелов и разрушение предприятий нанесли серьезный удар по рынку труда, вынудив часть компаний сокращать штат. Однако большинство предприятий столкнулись с другой проблемой – острой нехваткой кадров.

Что будет с рынком труда в Украине

В Украине "не хватает кадров", поскольку миллионы украинцев уехали за границу или вступили в ряды Сил обороны, о чем пишет НБУ.

Чтобы удержать специалистов и привлечь новых, работодателям приходится жестко конкурировать и постоянно пересматривать фонды заработной платы в сторону увеличения.

По прогнозам Национального банка, по итогам 2026 года реальные зарплаты украинцев (то есть суммы уже за вычетом инфляции) вырастут на 11,4%.

Обратите внимание! Эта тенденция не остановится и в последующие годы, хотя темпы станут несколько более умеренными – ориентировочно на уровне 4–5% ежегодно в 2027–2028 годах.

Что известно о ситуации с вакансиями сейчас

Напомним, что в ноябре 2026 года средняя зарплата в Украине составляет 31 тысячу гривен. А это на 15%, или 4 тысячи гривен, больше, чем за аналогичный период 2025 года.

В частности, для отдельных специалистов работодатели повышают заработную плату почти на 80%. Однако у некоторых специалистов зарплаты сократились.