Що буде з роботою в Україні

В Україні "бракує кадрів", бо мільйони українців виїхали за кордон або стали до лав Сил оборони, про що пише НБУ.

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Щоб утримати фахівців та залучити нових, роботодавцям доводиться жорстко конкурувати та постійно переглядати зарплатні фонди у бік збільшення.

За прогнозами Національного банку, за підсумками 2026 року реальні зарплати українців (це суми вже за вирахуванням інфляції) зростуть на 11,4%.

Зауважте! Ця тенденція не зупиниться і в наступні роки, хоча темпи стануть дещо помірнішими – орієнтовно на рівні 4 – 5% щорічно у 2027 – 2028 роках.

Що відомо про ситуацію з вакансіями зараз

Нагадаємо, що у листопаді 2026 року середня зарплата в Україні становить 31 тисячу гривень. А це на 15%, або 4 тисячі гривень, більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Зокрема, для окремих спеціалістів роботодавці підвищують заробітну плату майже на 80%. Однак у деяких фахівців зарплати скоротилися.