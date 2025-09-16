НАБУ и ГБР – с большими бюджетами: сколько расходов на ведомства заложено в 2026 году
- В 2026 году бюджет НАБУ увеличится до 2,54 миллиона гривен, ГБР – до 4,71 миллиона гривен, а САП – до 368 866 тысяч гривен, что свидетельствует о повышении еще и зарплат.
- Финансирование БЭБ на 2026 год останется на уровне 1,94 миллиона гривен, с незначительным ростом специального фонда.
В следующем году Правительство планирует увеличить расходы на деятельность антикоррупционных органов. Следовательно, в 2026 году больше всего дополнительных средств предусмотрено для НАБУ и ГБР, а вот финансирование БЭБ остается практически без изменений.
Как изменится финансирование на НАБУ, ГБР, САП и БЭБ?
В документе, касающийся расходов и предоставления кредитов в течение 2024 – 2026 годов, который оказался в распоряжении журналистов 24 Канала, предусмотрен рост расходов на деятельность антикоррупционных органов, такие как НАБУ, ГБР и САП, по сравнению с 2025 годом.
- Согласно документу, на обеспечение деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины предусмотрен общий фонд в 2,54 миллиона гривен на 2026 году.
Зато в 2025 году этот фонд был на уровне 2,17 миллиона гривен. То есть за год рост составляет в 370 тысяч гривен.
- Общий фонд, который предусматривается на обеспечение деятельности Государственного бюро расследований на 2026 год, установлен в пределах 4,71 миллиона гривен.
В 2025 году эта цифра составляла 3,82 миллиона гривен. Таким образом, рост составит почти 900 тысяч гривен.
- Обеспечение функций Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) установлено на уровне 368 866 тысяч гривен общего фонда.
В прошлом году цифра общего фонда составляла 335 985 гривен, то есть увеличение суммы произойдет на 32,88 тысячи гривен.
- Интересно, что для Бюро экономической безопасности на 2026 год ожидается обеспечение общего фонда в 1,94 миллиона гривен.
Если сравнить показатели с 2025 годом, то они не изменились. Лишь несущественно вырос специальный фонд обеспечения – с 112,40 тысячи гривен до 125,90 тысячи гривен.
Обратите внимание! Чаще всего наибольшая часть общего фонда органов, где есть немало штатных работников, принадлежит заработной плате персонала. Таким образом рост этого фонда означает в основном рост оплаты труда.
Каким работникам органов должны были повысить зарплаты в 2026 году?
Еще раньше в эфире 24 Канала директор БЭБ Александр Цывинский рассказал, что в следующем году планируется частично решить проблему дискриминации низких зарплат в БЭБ по сравнению с другими органами.
По словам Цивинского, для различных органов установлен необлагаемый минимум. Например, для ГБР, НАБУ и ВАКС он считается от 3 028 гривен, а для БЭБ исключительно – от 2 102 гривен.