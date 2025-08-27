Зарплаты госслужащих снова выросли: топ-5 ведомств с наибольшим заработком
- Зарплаты госслужащих в июле 2025 года выросли на 7% по сравнению с прошлым годом, достигнув в среднем 62,6 тысячи гривен.
Самые высокие зарплаты среди госорганов имеют НКРЭКУ (102,8 тыс. грн), НАПК (95,8 тыс. грн), Антимонопольный комитет (92,7 тыс. грн), Аппарат ВРУ (87,2 тыс. грн) и Минцифра (82,8 тыс. грн).
Заработные платы чиновников в Украине в июле снова выросли. Госслужащие уже получают почти втрое больше средней зарплаты по Украине.
Как выросли зарплаты чиновников?
Средняя зарплата чиновников в центральных органах государственной власти в Украине в июле составила 62,6 тысячи гривен По сравнению с прошлогодними показателями она выросла на 7%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минфин.
Смотрите также Конкурсы на госслужбу возвращаются: правительство сделало важный шаг
По подсчетам Минфина, в июле в государственных органах работали 22 246 чиновников. У некоторых из них средние зарплаты превышали 100 000 гривен.
Лидируют по зарплатам такие ведомства:
- Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) – 102,8 тысячи гривен;
- Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) – 95,8 тысячи гривен;
- Антимонопольный комитет Украины – 92,7 тысячи гривен;
- Аппарат Верховной Рады Украины – 87,2 тысячи гривен;
- Министерство цифровой трансформации 82,8 – тысячи гривен.
Самые высокие зарплаты в государственных ведомствах, конечно, получают руководители. В среднем 513 руководителей в июле получали 139,2 тысячи гривен в месяц.
Однако зарплаты руководителей значительно различаются в зависимости от госоргана:
- в НАПК – 337 тысяч гривен;
- в Счетной палате – 264,8 тысячи гривен;
- в Центральной избирательной комиссии – 226,8 тысяч гривен;
- в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины – 219,1 тысячи гривен;
- в Аппарате Верховной Рады – 204,2 тысячи гривен.
Важно! По данным Пенсионного фонда, средняя заработная плата в Украине в июле 2025 года составляла 20 456 гривен. По сравнению с июлем 2024 года, она выросла на 17,9%, однако все равно очень не дотягивает до средней зарплаты госслужащих.
Зарплаты чиновников в Украине: что известно?
- Еще в июне 2025 года зарплаты госслужащих в госорганах Украины были меньше. Тогда, по данным Минфина, чиновники получали в среднем около 59 600 гривен в месяц.
- Формируется зарплата госслужащих в 2025 году по новым правилам. Выплаты базируются на единой классификации должностей, которая внедрена в государственных органах за последние полгода. Также чиновникам предоставляют надбавки и доплаты, которые не входят в зарплату.
- Также Кабмин с июня обновил правила начисления зарплат госслужащим по классификации должностей. Изменения коснулись размеров надбавок к окладам за ранги и премирования чиновников на должностях категории "А".