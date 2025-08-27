Зарплати держслужбовців знову зросли: топ-5 відомств із найбільшим заробітком
- Зарплати держслужбовців у липні 2025 року зросли на 7% порівняно з минулим роком, досягнувши в середньому 62,6 тисячі гривень.
Найвищі зарплати серед держорганів мають НКРЕКП (102,8 тис. грн), НАЗК (95,8 тис. грн), Антимонопольний комітет (92,7 тис. грн), Апарат ВРУ (87,2 тис. грн) і Мінцифра (82,8 тис. грн).
Заробітні плати чиновників в Україні у липні знову зросли. Держслужбовці вже отримують майже втричі більше за середню зарплату по Україні.
Як зросли зарплати чиновників?
Середня зарплата чиновників у центральних органах державної влади в Україні у липні склала 62,6 тисячі гривень У порівнянні з торішніми показниками вона зросла на 7%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінфін.
За підрахунками Мінфіну, у липні в державних органах працювали 22 246 чиновників. У деяких з них середні зарплати перевищували 100 000 гривень.
Лідирують за зарплатами такі відомства:
- Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) – 102,8 тисячі гривень;
- Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) – 95,8 тисячі гривень;
- Антимонопольний комітет України – 92,7 тисячі гривень;
- Апарат Верховної Ради України – 87,2 тисячі гривень;
- Міністерство цифрової трансформації 82,8 – тисячі гривень.
Найвищі зарплати у державних відомствах, звісно, отримують керівники. В середньому 513 очільників у липні одержували 139,2 тисячі гривень на місяць.
Проте зарплати керівників значно різняться залежно від держоргану:
- у НАЗК – 337 тисяч гривень;
- у Рахунковій палаті – 264,8 тисячі гривень;
- у Центральній виборчій комісії – 226,8 тисячі гривень;
- у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства України – 219,1 тисячі гривень;
- в Апараті Верховної Ради – 204,2 тисячі гривень.
Важливо! За даними Пенсійного фонду, середня заробітна плата в Україні у липні 2025 року складала 20 456 гривень. У порівнянні з липнем 2024 року, вона зросла на 17,9%, проте все одно дуже не дотягує до середньої зарплати держслужбовців.
Зарплати чиновників в Україні: що відомо?
- Ще у червні 2025 року зарплати держслужбовців в держорганах України були меншими. Тоді, за даними Мінфіну, чиновники отримували в середньому близько 59 600 гривень на місяць.
- Формується зарплата держслужбовців у 2025 році за новими правилами. Виплати базуються на єдиній класифікації посад, яка впроваджена у державних органах за останні пів року. Також чиновникам надають надбавки та доплати, які не входять до зарплати.
- Також Кабмін з червня оновив правила нарахування зарплат держслужбовцям за класифікацією посад. Зміни торкнулися розмірів надбавок до окладів за ранги та преміювання чиновників на посадах категорії "А".