Под угрозой зарплаты и выплат: Марченко рассказал о ситуации в Украине

Министерство финансов Украины вынуждено сокращать расходы. В частности, в государственном секторе экономики возможны задержки с выплатой зарплат и социальных пособий.

Что рассказал Марченко об экономической ситуации в Украине

В дальнейшем все будет зависеть от того, как будут поступать средства на единый казначейский счет, что сообщил министр финансов Сергей Марченко во время заседания комитета Верховной Рады.

Сергей Марченко Министр финансов Украины Я надеюсь, что до задержек зарплат не дойдет, потому что это будет финансовая катастрофа. Но такая вероятность есть.

Он пояснил, что Минфин не исключает монетарного финансирования бюджета. А это означает девальвацию гривны, инфляцию и "другие негативные последствия".

Мы будем реагировать соответствующим образом. Но при этом мы лишимся возможности общаться с международными кредиторами, это тоже следует понимать,

– добавил Сергей Марченко.

В частности, Марченко призвал правительство согласовать законопроекты, от которых зависит предоставление финансирования международными партнерами. Речь идет о ЕС и Международном валютном фонде.

Мы сейчас подошли к пределу, и нет никаких объяснений, почему-то мы в этот сложный период не можем проголосовать за эти законопроекты, понимая, какова цена вопроса,

– подчеркнул министр.

Он пояснил, что на данный момент подготовлены два вида мер:

во-первых, решением министра финансов отложили все наименее актуальные расходы до конца года;

во-вторых – вынести на заседание правительства определенный регламент, как действовать в период ограниченной ликвидности.

В частности, в первую очередь планируется финансировать сектор безопасности и обороны. А уже затем – все остальные расходы.

Это коснется не только государственного бюджета, но и всех видов бюджетов, в частности местных.

Любые программы поддержки, капитального строительства и прочее фактически будут приостановлены до тех пор, пока у нас не появится достаточная ликвидность для финансирования этих расходов,

– подчеркнул Марченко.

Напомним, что Сергей Марченко уже говорил, что у Украины огромные проблемы. В частности, ожидается бюджетный дефицит.