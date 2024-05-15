Зарплата Зеленского: кто получает зарплату больше, чем у президента

Декларации чиновников за 2023 год стали публичными. Некоторые представители Кабмина получают выплаты почти в 3 раза больше, чем у президента Украины.

Какую зарплату получает Зеленский

В декларации президента Украины Владимира Зеленского указано, что его доход от основной работы за 2023 год в целом составил 336 тысяч гривен. То есть, ежемесячно это 28 тысяч гривен. По состоянию на теперь эта выплата не выросла.

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Стоит заметить, что гораздо большие суммы в 2023 году Зеленский получил за сдачу имущества в аренду. Годовые поступления по этому пункту достигли 391 895 гривен.

Значительный доход в семью принесла и жена президента – Елена Зеленская. Ее годовая зарплата в студии "Квартал 95" составляла 231 000 гривен. Однако это не единственные денежные поступления. Супруга президента также имеет доход от имущества, сдаваемого в аренду.

У кого в правительстве самые большие выплаты

В апреле премьер-министр Украины Денис Шмыгаль получил зарплату в размере 77 404,77 гривны. Однако это далеко не самая большая выплата среди чиновников. Самые высокие "чистые" зарплаты за апрель были следующие:

Госсекретарь КМУ Александр Ярема получил 110 128,90 гривны;

Александр Ярема получил 110 128,90 гривны; Заместитель госсекретаря КМУ – Александр Яременко – 102 546,09 гривны.

– Александр Яременко – 102 546,09 гривны. Заместитель госсекретаря КМУ – Владимир Федорчук – 102 707,09 гривны.

Наименьшую апрельскую зарплату имел министр КМУ – Олег Немчинов. Его фактические выплаты составили 72 196,42 гривны.