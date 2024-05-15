Как определяется индекс потребительских настроений

Индекс потребительских настроений определяется на основе обследования случайно выбранных домохозяйств. Всего под опрос подпадает 1 тысяча человек (все респонденты должны быть старше 16 лет).

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Значение индекса потребительских настроений может варьироваться в пределах от 0 до 200. При этом, эти оценки распределяются так:

0 – 99 включительно – настроения общества преимущественно негативные;

100 – количество положительных и отрицательных оценок одинаково;

101 – 200 включительно – преимущественно положительные оценки среди населения.

Как изменилась ситуация за апрель

В апреле 2024 года индекс потребительских настроений увеличился на 0,6 пункта. Сейчас он составляет 77,6 пункта.

По состоянию на сейчас наблюдается тенденция к стабилизации как потребительских настроений, так и восприятия текущего положения и экономических ожиданий. Население Украины более негативно оценивает перспективы отношения курса валют в течение ближайших трех месяцев,

– отмечают аналитики Info Sapiens.

Как изменились другие показатели за апрель: