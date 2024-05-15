Как определяется индекс потребительских настроений
Индекс потребительских настроений определяется на основе обследования случайно выбранных домохозяйств. Всего под опрос подпадает 1 тысяча человек (все респонденты должны быть старше 16 лет).
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Значение индекса потребительских настроений может варьироваться в пределах от 0 до 200. При этом, эти оценки распределяются так:
- 0 – 99 включительно – настроения общества преимущественно негативные;
- 100 – количество положительных и отрицательных оценок одинаково;
- 101 – 200 включительно – преимущественно положительные оценки среди населения.
Как изменилась ситуация за апрель
В апреле 2024 года индекс потребительских настроений увеличился на 0,6 пункта. Сейчас он составляет 77,6 пункта.
По состоянию на сейчас наблюдается тенденция к стабилизации как потребительских настроений, так и восприятия текущего положения и экономических ожиданий. Население Украины более негативно оценивает перспективы отношения курса валют в течение ближайших трех месяцев,
– отмечают аналитики Info Sapiens.
Как изменились другие показатели за апрель:
- индекс текущего положения – 56 пунктов – вырос на один пункт;
- индекс экономических ожиданий – 92 пункта – на 0,4 пункта;
- индекс ожидаемой динамики безработицы – 123,3 пункта – уменьшился на 0,5 пунктов;
- индекс инфляционных ожиданий – 181,8 пункта – увеличился на 2,5 пункта.
- индекс девальвационных ожиданий – 155,6 пункта – вырос на 10,4 пункта