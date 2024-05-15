Як визначається індекс споживчих настроїв
Індекс споживчих настроїв визначається на основі обстеження випадково обраних домогосподарств. Загалом під опитування підпадає 1 тисяча осіб (усі респонденти мають бути старше 16 років).
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Значення індексу споживчих настроїв може змінюватись в межах від 0 до 200. При цьому, ці оцінки розподіляються так:
- 0 – 99 включно – настрої суспільства переважно негативні;
- 100 – кількість позитивних та негативних оцінок однакова;
- 101 – 200 включно – переважно позитивні оцінки серед населення.
Як змінилась ситуація за квітень
У квітні 2024 року індекс споживчих настроїв збільшився на 0,6 пункту. Зараз він складає 77,6 пункту.
Станом на зараз спостерігається тенденція до стабілізації як споживчих настроїв, так і сприйняття поточного становища та економічних очікувань. Населення України більш негативно оцінює перспективи відношення курсу валют впродовж найближчих трьох місяців,
– наголошують аналітики Info Sapiens.
Як змінились інші показники за квітень:
- індекс поточного становища – 56 пунктів – зріс на один пункт;
- індекс економічних очікувань – 92 пункти – на 0,4 пункту;
- індекс очікуваної динаміки безробіття – 123,3 пункту – зменшився на 0,5 пунктів;
- індекс інфляційних очікувань – 181,8 пункту – збільшився на 2,5 пункти.
- індекс девальваційних очікувань – 155,6 пункту – зріс на 10,4 пункту