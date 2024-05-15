Яку зарплату отримує Зеленський

У декларації президента України Володимира Зеленського вказано, що його дохід з основної роботи за 2023 рік загалом склав 336 тисяч гривень. Тобто, щомісячно це 28 тисяч гривень. Станом на тепер, ця виплата не зросла.

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Варто зауважити, що набагато більші суми у 2023 році Зеленський отримав за здачу майна в оренду. Річні надходження за цим пунктом сягнули 391 895 гривень.

Значний дохід в родину принесла і дружина президента – Олена Зеленська. Її річна зарплата від студії "Квартал 95" становила 231 000 гривень. Однак, це не єдині грошові надходження. Дружина президента також має дохід від майна, що здається в оренду.

У кого в уряді найбільші виплати

У квітні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль отримав зарплату у розмірі 77 404,77 гривні. Проте це далеко не найбільша виплата серед урядовців. Найвищі "чисті" зарплати за квітень були такі:

Держсекретар КМУ Олександр Ярема отримав 110 128,90 гривні;

Олександр Ярема отримав 110 128,90 гривні; Заступник держсекретаря КМУ – Олександр Яременко – 102 546,09 гривні.

– Олександр Яременко – 102 546,09 гривні. Заступник держсекретаря КМУ – Володимир Федорчук – 102 707,09 гривні.

Найменшу квітневу зарплату мав міністр КМУ – Олег Немчінов. Його фактичні виплати склали 72 196,42 гривні.