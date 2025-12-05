Зарплаты учителей изменятся в 2026 году: каким будет минимальный оклад

Украинские учителя до сих пор получают одни из самых низких зарплат. Поэтому в 2026 году выплаты для педагогов станут больше.

Что будет с зарплатами учителей в 2026 году?

Минимальный оклад составит от 21 тысячи гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на нардепа Даниила Гетманцева.

Учителя в Украине до сих пор получают одни из самых низких зарплат. Это – неприемлемо. Поэтому нам удалось отстоять существенный пересмотр зарплат учителей уже в следующем году,

– отметил народный депутат.

Согласно словам Гетманцева, минимальный оклад составит от 21 тысячи гривен. И это одна из причин, почему поддержали Бюджет – 2026.

Заметьте! Даниил Гетманцев написал, что первый шаг к справедливым зарплатам для украинских педагогов в 2026 году – сделано, а "дальше – будет".

Что еще Гетманцев рассказал о зарплатах?

Средняя зарплата в Украине в октябре 2025 года выросла на 290 гривен – до 26 913 гривен (+1,1%). Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Самые высокие зарплаты сейчас в таких отраслях:

ІТ – 65 047 гривен (+717 гривен);

авиатранспорт – 56 854 гривен (-174 гривен);

финансы и страхование – 53 971 гривна (+3 265 гривен).

Важно! Самые низкие зарплаты по отраслям: образование – 16 984 гривен (+83 гривны); библиотеки, музеи, архивы – 14 531 гривна (-705 гривен); творчество, искусство и развлечения – 14 809 гривен (без изменений).

Напомним, что общий объем средств, предусмотренных для повышения зарплат учителей, составляет 64,6 миллиарда гривен. Об этом пишет Министерство образования и науки Украины.

Согласно принятым решениям:

с 1 января 2026 года зарплата педагогических работников вырастет на 30%;

с 1 сентября 2026 года – еще на 20%.

Сначала предложения, поданные Кабинетом Министров Украины к первому чтению проекта бюджета, предусматривали 53,8 миллиарда гривен. Во время доработки документа ко второму чтению финансирование было увеличено до 59,8 миллиарда гривен, а по результатам финальных консультаций парламент дополнительно поддержал выделение еще 4,8 миллиарда гривен,

- сказал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

Обратите внимание! Это станет крупнейшим комплексным повышением оплаты труда педагогов за последние годы.

