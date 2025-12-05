Зарплати вчителів зміняться у 2026 році: яким буде мінімальний оклад
- У 2026 році мінімальний оклад вчителів в Україні становитиме від 21 тисячі гривень, що є частиною перегляду зарплат, підтриманого в Бюджеті-2026.
- Найнижчі зарплати наразі залишаються в галузі освіти – 16 984 гривень.
Українські вчителі досі отримують одні з найнижчих зарплат. Тому у 2026 році виплати для освітян стануть більшими.
Що буде з зарплатами вчителів у 2026 році?
Мінімальний оклад становитиме від 21 тисячі гривень, пише 24 Канал з посиланням на нардепа Данила Гетманцева.
Читайте також Який показник мінімальної зарплати заклали у бюджеті на 2026 рік
Вчителі в Україні досі отримують одні з найнижчих зарплат. Це – неприйнятно. Тому нам вдалося відстояти суттєвий перегляд зарплат вчителів уже наступного року,
– зазначив народний депутат.
Згідно зі слів Гетманцева, мінімальний оклад становитиме від 21 тисячі гривень. І це одна з причин, чому підтримали Бюджет – 2026.
Зауважте! Данило Гетманцев написав, що перший крок до справедливих зарплат для українських освітян у 2026 році – зроблено, а "далі – буде".
Що ще Гетманцев розповів про зарплати?
Середня зарплата в Україні у жовтні 2025 року зросла на 290 гривень – до 26 913 гривень (+1,1%). Про це свідчать дані Держстату.
Найвищі зарплати наразі у таких галузях:
- ІТ – 65 047 гривень (+717 гривень);
- авіатранспорт – 56 854 гривень (-174 гривень);
- фінанси та страхування – 53 971 гривня (+3 265 гривень).
Важливо! Найнижчі зарплати за галузями: освіта – 16 984 гривень (+83 гривні); бібліотеки, музеї, архіви – 14 531 гривня (-705 гривень); творчість, мистецтво та розваги – 14 809 гривень (без змін).
Нагадаємо, що загальний обсяг коштів, передбачених для підвищення зарплат вчителів, становить 64,6 мільярда гривень. Про це пише Міністерство освіти і науки України.
Відповідно до ухвалених рішень:
- з 1 січня 2026 року зарплата педагогічних працівників зросте на 30%;
- з 1 вересня 2026 року – ще на 20%.
Спершу пропозиції, подані Кабінетом Міністрів України до першого читання проєкту бюджету, передбачали 53,8 мільярда гривень. Під час доопрацювання документа до другого читання фінансування було збільшене до 59,8 мільярда гривень, а за результатами фінальних консультацій парламент додатково підтримав виділення ще 4,8 мільярда гривень,
— сказав міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.
Зверніть увагу! Це стане найбільшим комплексним підвищенням оплати праці педагогів за останні роки.
Що ще слід знати про виплати вчителям?
Вчителі, які працюють на прифронтових територіях, отримуватимуть доплату у розмірі 4 тисяч гривень після сплати податків. Вона стосується 25 тисяч вчителів, які працюють у 84 громадах.
Виплата для вчителів щомісячною та нараховується з жовтня.