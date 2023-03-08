Зарплаты военнослужащих: какие выплаты получают украинские защитники

С февраля размеры зарплат военнослужащих начали зависеть от выполнения боевых задач. Несмотря на то, что все базовые выплаты увеличились, те военнослужащие, полицейские и спасатели, которые проходят службу в тылу, перестали получать надбавки.

То есть если, например, основная зарплата командира ВСУ увеличилась на 17211 гривен. Но в случае, если человек проходит службу в тыловом районе, он не будет получать дополнительные 30 000 гривен, как это было раньше.

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Существенно увеличились зарплаты для контрактников рядового, сержантского и старшинского состава. Теперь такая заработная плата составляет не менее 20 тысяч гривен.

При этом существенно увеличилась зарплата и надбавки для военнослужащих, выполняющих боевые задания или находящиеся на передовой.

Почему порядок начисления зарплат изменился

Как рассказывает Министр обороны Алексей Резников, главной причиной изменений в начислении заработных плат был вопрос справедливости.

Военные спрашивают, почему они получают 30 000 гривен плюс денежное довольствие? Практика применения показала, что требуется модернизация. Ты хочешь получить больше денег, у тебя есть мотивация – пожалуйста, можешь подать рапорт. Даже если ты не на "нуле" – тебя переведут на линию столкновения. Ты считаешь, что нуждаешься в ротации и отдыхе, но можешь выполнять менее рискованное боевое задание – получай 30 000 гривен плюс денежное обеспечение. Если нет – просто денежное довольствие,

– добавил министр.