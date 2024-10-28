Изменятся ли зарплаты военных в ноябре
Недавно в Украине подняли налоги, что вызвало волнения относительно зарплат. В частности, остро стоит вопрос о выплатах военным.
Изменится ли зарплата военных
С 1 ноября зарплата военных не изменится, а минимальный ее уровень останется на уровне 33 тысячи гривен. Эта сумма состоит из минимального оклада солдата-срочника и оклада по воинскому званию.
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Зарплаты военных не претерпят изменений, потому что на них не повлияло увеличение налогов, а военный сбор остался на уровне – 1,5%.
Размер дополнительных денежных выплат для военнослужащих составляет:
- 30 тысяч гривен – для тех, кто выполняет боевые (специальные) задачи в условиях обороны Украины и защиты населения от военной агрессии РФ;
- 50 тысяч гривен – для военных, выполняющих боевые (специальные) задачи в органах военного управления, штабах и командовании, занимающихся оперативным управлением подразделениями;
- 70 тысяч гривен – доплаты для военных, которые находятся на передовой в течение месяца.
- 100 тысяч гривен – для военных, находящихся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию после полученных травм, а также для тех, кто попал в плен.
Обратите внимание! Это регулируется согласно Закону "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и Постановлению Кабинета министров № 168.