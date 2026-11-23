Строительство укрытий для критически важной инфраструктуры столичного региона оказалось под серьезной угрозой из-за масштабных финансовых проблем. Предприниматели, которые взялись спасать ситуацию за свой счет, теперь оказались на грани банкротства.

Почему защита энергетики оказалась под угрозой

Компании, которые обеспечили возведение укрытий для 175 инфраструктурных объектов в Киевской области, до сих пор не получили оплату за свою работу. Общая сумма задолженности со стороны государства уже превысила 1 миллиард гривен, о чем в интервью рассказал бизнесмен Владислав Соколов изданию РБК-Украина.

По его словам, предприятия защитили 30 подстанций и 34 когенерационные установки в ключевых городах региона, среди которых Бровары, Белая Церковь и Буча. Кроме того, подрядчики изготовили 69 турельных башен для военных по программе SkyNet и 16 башен радиоэлектронной борьбы в зоне отчуждения.

Чтобы не останавливать строительство, компаниям пришлось привлекать собственные оборотные средства, займы и банковские кредиты, объем которых в настоящее время достигает 100 миллионов гривен.

В залог отдано абсолютно все: офис, квартиры, дома и автомобили, а у предприятия имеется значительная задолженность перед поставщиками бетона и металла,

– подчеркнул Соколов.

Из-за критической нехватки денег бизнесмен в конце октября официально предупредил министра развития общин и территорий Николая Калашника о невозможности дальнейшего финансирования работ на объектах ПС-110. Предприниматель рассчитывал получить заработанный 71 миллион гривен за уже сданные подстанции ПС-35, чтобы направить их на другие государственные проекты, но денег так и не получил.

Что известно о предыстории скандала с финансированием

Проблемы с оплатой за защитные сооружения возникают не впервые, ведь ранее стало известно о замораживании выделенных государством средств. Как уже сообщалось, бывший заместитель министра восстановления Руслан Олейник заявлял, что часть денег на защиту подстанций Киевской области полгода пролежала на счетах областной администрации без движения.

Тогда из выделенных 1,1 миллиарда гривен подрядчикам перечислили лишь около 600 миллионов в качестве авансов, на которые невозможно было закупить материалы. Когда же Олейник попытался поднять этот вопрос перед министром Николаем Калашником, тот якобы ответил, что это "не его дело".