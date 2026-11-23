Чому захист енергетики опинився під загрозою

Компанії, які забезпечили зведення укриттів для 175 інфраструктурних об'єктів на Київщині, досі не отримали розрахунку за свою роботу. Загальна сума заборгованості з боку держави вже перевищила 1 мільярд гривень, про що в інтерв'ю розповів бізнесмен Владислав Соколов виданню РБК-Україна.

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За його словами, підприємства захистили 30 підстанцій та 34 когенераційні установки у ключових містах регіону, серед яких Бровари, Біла Церква та Буча. Крім того, підрядники виготовили 69 турельних веж для військових за програмою SkyNet та 16 веж радіоелектронної боротьби у зоні відчуження.

Щоб не зупиняти будівництво, компаніям довелося залучати власні обігові кошти, позики та банківські кредити, обсяг яких нині сягає 100 мільйонів гривень.

Заставлено абсолютно все: офіс, квартири, будинки та автомобілі, а підприємство має значну заборгованість перед постачальниками бетону й металу– наголосив Соколов.

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Через критичну нестачу грошей бізнесмен наприкінці жовтня офіційно попередив міністра розвитку громад та територій Миколу Калашника про неможливість подальшого фінансування робіт на об'єктах ПС-110. Підприємець розраховував отримати зароблений 71 мільйон гривень за вже здані підстанції ПС-35, щоб спрямувати їх на інші державні проєкти, але грошей так і не побачив.

Що відомо про передісторію скандалу з фінансуванням

Проблеми з оплатою за захисні споруди виникають не вперше, адже раніше стало відомо про замороження виділених державою коштів. Як вже повідомлялося, колишній заступник міністра відновлення Руслан Олійник заявляв, що частина грошей на захист підстанцій Київщини пів року лежала на рахунках обласної адміністрації без руху.

Тоді з виділених 1,1 мільярда гривень підрядникам перерахували лише близько 600 мільйонів авансів, за які неможливо було закупити матеріали. Коли ж Олійник спробував порушити це питання перед міністром Миколою Калашником, той нібито відповів, що це "не його справа".