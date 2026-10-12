Известная компания усиливает защиту от российских атак: количество сооружений вскоре увеличится

Компания ОККО продолжает усиливать защиту своей сети от российских атак. Временные защитные сооружения уже установлены на более чем 75 автозаправочных комплексах.

Как ОККО усиливает защиту от российских ударов

К концу октября количество защитных сооружений планируется увеличить до 120, о чем сообщает 24 Канал.

Отмечается, что установка защитных сооружений на АЗС – это системная работа. Компания реализует ее поэтапно.

В дальнейшем ОККО продолжит расширять сеть защитных сооружений, чтобы обеспечить дополнительную защиту сотрудников и клиентов на как можно большем количестве автозаправочных комплексов.

Елена Ворошило Операционный директор ОККО Безопасность людей – наших сотрудников и клиентов – для нас является безусловным приоритетом. Поэтому мы системно усиливаем защиту АЗК и внедряем решения, которые помогают нашим командам максимально быстро реагировать на угрозы. В условиях войны это постоянная работа, которую мы будем продолжать.

Временные защитные сооружения изготовлены из бетона, а их общий вес может достигать 40 тонн.

Толщина стен составляет 30 сантиметров, а конструкции усилены тройной перекрестной арматурой и внешними контрфорсами.

Отмечается, что все сооружения сертифицированы и соответствуют требованиям безопасности.

Более того, ОККО первой среди компаний топливного ритейла присоединилась к Единой системе оперативного оповещения об угрозах.

Это позволяет максимально быстро оповещать бригады АЗС об опасности, останавливать рабочие процессы и перемещаться в безопасное место,

– пояснили в компании.

Параллельно компания усиливает инженерную защиту своих автозаправочных комплексов. Среди решений:

антидроновые сетки;

дополнительная защита топливораздаточных колонок от FPV-дронов;

габионы с песком;

бронепленка на окнах;

другие инженерные решения.

Отдельное направление работы – это оперативное восстановление поврежденных объектов, ведь бесперебойная работа сети критически важна для обеспечения топливом Сил обороны, служб критической инфраструктуры, волонтеров, бизнеса и населения.

С начала полномасштабного вторжения потери ОККО в результате российских атак уже превысили 150 миллионов долларов США. С 2022 года под атаки попали более 80 АЗС сети и более 10 нефтебаз – как собственных, так и тех, где компания хранила топливо.

В то же время более 90% АЗК, получивших повреждения, уже возобновили работу.

Напомним, что россияне активно атакуют украинские автозаправочные станции. В частности, 6 октября враг нанес удар по АЗС в Запорожье.

При этом дефицита топлива пока не ожидается. По состоянию на сегодняшний день стране хватает запасов.