Одна из областей получит деньги на строительство защитных сооружений. Деньги выделили из резервного фонда Госбюджета.

Кто получит деньги из бюджета и на что их потратят?

Правительство выделило средства для Харьковщины, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Смотрите также Путин мог организовать или одобрить утечку информации о массированных ударах в Bloomberg, – ISW

840 миллионов гривен направят на защиту энергообъектов области. Это, в частности, строительство защитных сооружений на подстанциях "Харьковоблэнерго".

Это позволит обезопасить от российских атак трансформаторы на подстанциях, которые дают свет и тепло более 220 тысячам жителей Харьковщины,

– рассказала Свириденко.

Сколько денег нужно Украине на оборону?

Украине нужно 120 миллиардов долларов на оборону, сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Комитета ВР по вопросам бюджета Роксолану Пидласу.

Такую же сумму ищут среди международных партнеров, чтобы они предоставили ее в виде оружия и боеприпасов в натуральном виде. Такая сумма амбициозная для Украины, потому что в этом году совместно с партнерами в оборону вложат 108 миллиардов долларов.

Что известно о последних обстрелах Харьковщины?