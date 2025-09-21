Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Что на самом деле задумал Путин?

Заявления инсайдеров Кремля свидетельствуют, что Владимир Путин остается преданным своей стратегии истощения Украины и Запада, и что Западу до сих пор не удалось убедить его пересмотреть свои подходы.

20 сентября Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, приближенные к Кремлю, что Путин считает военную эскалацию самым эффективным способом заставить Украину сесть за стол переговоров на его условиях. Источники также заявили, что Путин считает маловероятным, чтобы президент США Дональд Трамп сделал что-то значительное для усиления обороны Украины.

Саммит на Аляске 15 августа убедил главу Кремля в том, что Трамп не заинтересован во вмешательстве в войну в Украине.

Также отмечается, что Путин планирует продолжать атаки на энергетическую систему Украины и другие критически важные объекты инфраструктуры. Его давняя "теория победы" заключается в убеждении, что Россия способна военным путем одолеть Украину, бесконечно сохраняя инициативу на поле боя и пережив западную военную поддержку Киева,

– говорится в отчете ISW.

Заявления источников указывают, что последние усилия США по посредничеству в мирном урегулировании не повлияли на расчеты Путина: он по-прежнему стремится победить Украину военным путем.

Его последние шаги, в частности переброска дополнительных сил в Донецкую область и недавние нарушения воздушного пространства стран НАТО, свидетельствуют о решимости продолжать агрессию против Украины и готовности к будущим провокациям против Альянса.

Возможно, Путин позволил этим кремлевским источникам поделиться своей логикой с Bloomberg и, вероятно, стремится использовать публикацию для того, чтобы углубить трения между европейскими и американскими чиновниками, поддержать более широкий нарратив Кремля о неизбежности российской победы в Украине и посеять страх в обществе перед зимой 2025 – 2026 годов,

– добавили аналитики.

По словам ISW, Кремль сохраняет жесткий контроль над информационным пространством России и имеет значительное влияние на большинство российских чиновников и инсайдеров. Это свидетельствует, что Путин мог организовать или по крайней мере одобрить утечку информации в западное издание.

Акцент кремлевских источников на якобы неспособности администрации Трампа влиять на решение Путина, вероятнее всего, является попыткой воспользоваться противоречиями между США и европейскими государствами и посеять дальнейшие разногласия среди союзников.

Также, предполагают специалисты, Путин намерен, чтобы эта статья подкрепила давнюю позицию Кремля о том, что российский лидер якобы может обеспечить победу России "только по собственному желанию".

В то же время такая риторика игнорирует системные недостатки и ограничения российской армии, которые до сих пор мешают Путину достичь стратегических целей – политического контроля над всей Украиной или решающей победы на поле боя.

